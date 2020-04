Al giorno d'oggi, anche SUV grandi e fuoristrada iconici come la Land Rover Defender, la Jeep Grand Cherokee e la Mitsubishi Pajero hanno prestazioni di tutto rispetto considerando la massa che, per forza di cose, si portano dietro e l'aerodinamica sicuramente poco efficace. In molti non vogliono sentir parlare di "SUV sportivi", con questi mezzi che, nonostante non siano a tutti gli effetti delle sportive nel vero senso della parola, riescono a unire comfort di marcia e prestazioni niente male. E poi, se prima il SUV era preso in considerazione solo da chi spesso affrontava strade dissestate, adesso non è più lo stesso, con le "alte" che sono diventati i mezzi più gettonati anche nelle città affollate.

Ecco quindi dieci modelli che, seppur giganteschi per dimensioni, possono - o potevano - lasciare alle spalle auto ben più basse e leggere. In questa carrellata di immagini ci sono auto provenienti da tutto il mondo e appartenenti a decenni diversi, dalla più lenta in accelerazione alla più rapida.