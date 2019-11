L'Audi RS Q8 è il SUV di produzione più veloce al Nurburgring. Con un tempo ufficiale di 7 minuti e 42 secondi ha detronizzando la Mercedes-AMG GLC 63 S che, circa un anno fa, aveva bloccato il cronometro a 7 minuti e 49 secondi, battendo a sua volta l'Alfa Romeo Stelvio Q.

La RS Q8, che ancora non è stata svelata e presentata ufficialmente (noi l'abbiamo immaginata in un rendering), ha abbassato il tempo di poco più di sette secondi, un successo che rende ancora più importante l'anno che il reparto Audi Sport sta attraversando. In pochi mesi infatti sono state presentate 5 RS (RS Q3, RS Q3 Sportback, RS 4 Avant, RS 6 Avant e RS7 Sportback) e una sesta è in arrivo.

Sotto il cofano il V8 da 600 CV?

Quasi sicuramente la RS Q8 erediterà il V8 biturbo da 4.0 litri di RS 6 e RS7 da 600 CV e 800 Nm di coppia. Farà da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi e supererà i 300 km/h di velocità massima, numeri niente male considerando il peso di oltre 2 tonnellate che si porterà dietro.

Fotogallery: Audi RS Q8, le foto spia al Nurburgring

35 Foto

Non si sa ancora nulla sulle novità meccaniche che debutteranno su questa RS Q8, ma si pensa che in parte possano derivare dalla Q7 restyling e dalla SQ8 diesel già arrivata sul mercato europeo. Tra queste, sospensioni pneumatiche, stabilizzazione antirollio attiva e sterzo integrale. Rispetto alla sorella diesel, inoltre, le sospensioni saranno più rigide per migliorare la performance.

Fuori cambia poco

Le foto spia che abbiamo visto nelle ultime settimane hanno rivelato alcune delle novità stilistiche che vedremo con la nuova RS. Il body kit sembra piuttosto discreto con i tipici doppi scarichi ovali inglobati dal paraurti sportivo e dal diffusore. Sul frontale di alcuni muletti si notano inoltre parti in fibra di carbonio intorno alla griglia anteriore leggermente aggiornata. All'interno cambia poco, con nuove schermate sportive dell'infotainment dedicate al guidatore.

Audi ha confermato il debutto della RS Q8 entro novembre, con il debutto ufficiale che potrebbe avvenire al Salone di Los Angeles in programma dal 22 novembre al 2 dicembre.