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Altro che Aston Martin, James Bond nel 1981 guidava una Citroen 2CV

Nel film "Solo per i tuoi occhi" la 2CV affrontò salti e derapate, diventando una delle auto più insolite di 007

Foto di: Citroën

Di: Roland Hildebrandt

Tradotto da: Cristiano Fortini

16 nov alle 16:30

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Per decenni la Citroen 2CV è stata il simbolo di un'automobile essenziale, pensata per gli spostamenti quotidiani e per viaggiare senza fretta. Nel 1981, però, la piccola francese si è ritrovata protagonista di un'avventura decisamente fuori dal comune, entrando nel mondo di James Bond con il film "Solo per i tuoi occhi", dodicesimo capitolo della saga dedicata all'agente segreto britannico.

Al volante c'era Roger Moore, affiancato da Carole Bouquet nei panni di Melina Havelock. La loro auto non era una delle classiche sportive associate a 007, ma una Citroen 2CV 6 gialla brillante. Una scelta decisamente insolita, diventata il punto di partenza di uno degli inseguimenti più memorabili della serie.

Non la più pacata delle 2CV

La scena si svolgeva su strade strette e tortuose, tra salite ripide, curve e improvvisi salti. Le riprese furono realizzate sull'isola greca di Corfù, anche se nella finzione cinematografica l'ambientazione doveva essere quella dell'entroterra spagnolo, nei dintorni di Madrid.

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Fonte: Citroën

La piccola 2CV si ritrovava così a derapare, affrontare salti e persino ribaltarsi, in un inseguimento che giocava proprio sul contrasto tra le sue caratteristiche da tranquilla utilitaria e l'azione spettacolare tipica di James Bond. Per affrontare le manovre ideate dal coordinatore degli stunt Rémy Julienne, tuttavia, una 2CV di serie non sarebbe stata sufficiente. Per le riprese furono quindi preparati nel Regno Unito tre esemplari appositamente modificati.

Sotto la carrozzeria gialla si nascondeva una meccanica ben diversa da quella originale. Le vetture ricevettero infatti un motore boxer a quattro cilindri da 1.015 cc, derivato da quelli utilizzati sulle più grandi Citroen Ami Super e GS. Furono inoltre installati un robusto roll-bar, protezioni per il motore e il cambio e un telaio rinforzato, con sospensioni e assetto rivisti per resistere alle sollecitazioni delle riprese. All'esterno, però, le auto conservarono l'aspetto inconfondibile della 2CV.

Citroën 2CV 007 (1981) la vista di 3/4 posteriore

Foto di: Citroën

Citroen 2CV 007, l'edizione speciale con i fori di proiettile

Il legame con James Bond non si esaurì sul grande schermo. Nel 1981, infatti, Citroen decise di celebrare la partecipazione al film con una serie speciale chiamata 2CV 007, realizzata in 800 esemplari complessivi.

La prima serie arrivò nel luglio dello stesso anno nel Regno Unito, con 300 vetture dotate di guida a destra e basate sulla 2CV 6 Club. La carrozzeria era verniciata in giallo Mimosa. In ottobre fu poi la volta del mercato francese, che ricevette altri 500 esemplari con guida a sinistra, derivati dalla 2CV 6 Spécial e caratterizzati dalla tinta giallo Hélios e dai fari rettangolari della versione Club.

Citroën 2CV 007 (1981)

Foto di: Citroën

A rendere riconoscibile la 2CV 007 erano soprattutto i dettagli ispirati al film. Sulla carrozzeria comparivano il logo 007 sul cofano, sulle portiere e sul portellone posteriore, insieme a una serie di fori di proiettile riprodotti tramite adesivi. Non si trattava quindi di vere modifiche alla carrozzeria: le decorazioni potevano essere rimosse senza lasciare traccia.

Tutti gli 800 esemplari furono assemblati nello stabilimento Citroen di Levallois, in Francia. Oggi questa versione speciale rappresenta una delle varianti più particolari e ricercate nella storia della piccola utilitaria francese. E chissà che Citroen non possa tornare a giocare con questo legame in occasione del cinquantesimo anniversario della 2CV 007, magari con una nuova interpretazione elettrica della storica utilitaria. Perché l'idea di una 2CV moderna in versione 007 sarebbe certamente curiosa. A patto, naturalmente, che nel frattempo arrivi un nuovo James Bond.

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