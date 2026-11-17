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Jeep 2027, tutte le novità in arrivo

Debutta la Recon, erede elettrica della Wrangler mentre per fine anno arriverà il SUV sviluppato con Dongfeng

Foto di: Motor1 Italia

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

17 nov alle 17:00

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C'è grande attesa per il ritorno della Jeep Renegade, ma bisognerà aspettare ancora un po'. Ciò significa che per vedere la nuova generazione del SUV piccolo della Casa statunitense il prossimo non sarà l'anno buono, ma non mancheranno certamente novità firmate Jeep per il 2027.

Nei prossimi 12 mesi infatti ci sarà l'arrivo ufficiale della Recon in Europa, Italia compresa, a riprendere il discorso della Wrangler - scomparsa dai listini del Vecchio Continente - ma in salsa elettrica. Arriverà invece verso fine anno il nuovo SUV grande sviluppato in collaborazione con Dongfeng.

Jeep Recon

Jeep SUV grande

Jeep Recon

Annunciata anni fa e già in vendita negli Stati Uniti la Jeep Recon si appresta ad arrivare finalmente anche in Europa, colmando come detto in parte il vuoto lasciato dalla Wrangler, con dimensioni ben più importanti: 4,9 metri di lunghezza. Monostante il powertrain 100% elettrico il nuovo fuoristrada statunitense - senza però telaio a longheroni - promette di poter percorrere ben più di qualche strada sterrata. Il look è quello giusto: tanta luce da terra, forme squadrate, paraurti massiccii con due ganci rossi, passaruota robusti e un portellone a battente con ruota di scorta full-size. Assieme a valori angolari di tutto rispetto: 33,8° d’attacco, 23,3° di dosso e 33,1° d’uscita. In più la si può spogliare delle portiere. Dentro l'ambiente è dominato da due schermi orizzontali - 12,3" per la strumentazione e 14,5" per l’infotainment - con tanti comandi touch.

Jeep Recon Moab

Foto di: Jeep

Basata sulla piattaforma STLA Large la Jeep Recon è mossa da due motori elettrici, uno per asse, da 650 CV e 840 Nm in totale e alimentati da un pacco batterie da 100 kWh a 400 V, per 450 km di autonomia. Il motore posteriore è dotato di differenziale bloccabile elettricamente, mentre quello anteriore usa un differenziale aperto.

Modello Jeep Recon Carrozzeria SUV grande Motori elettrici Arrivo Metà 2027 Prezzo n.d.

Jeep SUV Dongfeng

Nome, dimensioni, aspetto, motori: tutti misteri mai svelati sul nuovo SUV grande sviluppato da Jeep in collaborazione con Dongfeng, Gruppo cinese con il quale Stellantis collabora da tempo. Sappiamo che sarà un SUV medio-grande, completamente nuovo e prodotto in Cina, per poi essere commercializzato in numerosi mercati, europeo compreso.

Il primo teaser del nuovo SUV Jeep

Foto di: Jeep

Un'altra informazione riguarda la filosofia costruttiva: il nuovo SUV sarà una vera Jeep, con design e ingegnerizzazione firmati internamente, mentre la piattaforma - attualmente in sviluppo - sarà in comune con altri modelli della Casa cinese. Non sarà quindi una semplice opera di cambio badge di un modello già esistente. Per quanto riguarda i motori la nuova Jeep sarà multienergia, con powertrain elettrificati ed elettrici.

Modello SUV medio Jeep Carrozzeria SUV medio Motori Elettrificati, elettrici Arrivo Fine 2027 Prezzo n.d.

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