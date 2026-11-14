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Jeep Avenger (2026), perché comprarla e perché no

Jeep Avenger 4xe 2026: 145 CV, 21 cm da terra, Selec-Terrain e multilink; più Jeep, ma il bagagliaio scende a 325 litri

Foto di: Motor1

Flavio Atzori

Di: Flavio Atzori

14 nov alle 01:00

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La Jeep Avenger è il SUV più venduto in Italia negli ultimi anni, e con il restyling 2026 cambia faccia e diventa più curata dentro. La 4xe è la versione che la rende più Jeep di tutte: trazione integrale, 145 CV e 21 centimetri da terra in poco più di 4 metri.

E' lei la protagonista di questo Perché Comprarla...e perché no Ecco come è fatta, come va, pregi, difetti, quanto costa.

7.5

Jeep Avenger 4xe (2026)

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Fuori com'è?

La Jeep Avenger 4xe è lunga 4,09 metri, larga 1,78 e alta 1,53, con un passo di 2,56 metri: misure da città, che la rendono una delle 4x4 più corte in vendita. Il restyling si concentra sul frontale: la calandra a sette feritoie ora può essere retroilluminata e arrivano i fari Matrix LED, che ritagliano il fascio per non abbagliare chi arriva.

Nuova Jeep Avenger (2026)

Foto di: Jeep

La 4xe, con questo allestimento specifico in prova che vedete in video, si riconosce dai paraurti dedicati, più smussati in basso, con i fendinebbia a LED montati più in alto e all’esterno, al riparo dai colpi. Ci sono poi i ganci traino a vista con i dettagli rossi e un centimetro in più di altezza da terra rispetto alle altre Avenger: 21 cm, con angoli di attacco e di uscita di 22 e 35 gradi. Le protezioni in plastica sono colorate in pasta, così i graffi si vedono meno: su un’auto fatta per sporcarsi è una scelta sensata.

IDENTIKIT

Jeep Avenger 4xe

Il restyling porta la calandra illuminata e i fari Matrix LED, mentre la 4xe aggiunge paraurti più protettivi, ganci traino a vista e 21 cm di altezza da terra. Il motore elettrico sull’asse posteriore la rende una vera trazione integrale in poco più di 4 metri

E dentro? Interni e bagagliaio

Il bagagliaio è il primo prezzo da pagare per la trazione integrale: il motore elettrico posteriore si trova sotto il piano, quindi la capacità scende a 325 litri, 55 in meno delle Avenger a trazione anteriore, e arriva a 1.218 litri abbattendo il divano. Si perde anche il piano ad altezza variabile e la soglia di carico è piuttosto alta.

Nuova Jeep Avenger (2026)

Foto di: Jeep

Dietro lo spazio è lo stesso delle altre Avenger: il terzo passeggero è un po’ sacrificato. Mancano le bocchette di areazione, ma è presente una presa USB.

Nel complesso comunque, il restyling si percepisce di più dentro. I pannelli porta sono più morbidi e nella parte bassa della plancia c’è un inserto imbottito, dove prima c’era solo plastica rigida. Sulla 4xe ci sono interni dedicati, verdi e lavabili. Restano invariati ulteriori elementi come la lunga mensola su tutta la plancia e il vano centrale con lo sportellino. Lo schermo centrale è da 10,25 pollici, con Apple CarPlay e Android Auto senza fili e gli aggiornamenti over the air, e i comandi del clima restano fisici.

Cosa ci piace dentro

Materiali più curati dopo il restyling

Comandi fisici per il clima

Interni lavabili sulla 4xe

Cosa non ci piace dentro

Il bagagliaio scende a 325 litri

Soglia di carico alta e niente piano regolabile

Come va la Jeep Avenger 4xe

La 4xe unisce il 1.2 turbo benzina a due motori elettrici da 21 kW: uno nel cambio doppia frizione a sei marce e uno sull’asse posteriore. In tutto sono 145 CV, per uno 0-100 dichiarato in 9,5 secondi. Fino a 30 all’ora il motore posteriore spinge sempre, tra 30 e 90 interviene quando le ruote davanti slittano, oltre i 90 resta in folle. E se la batteria è scarica, il benzina fa da generatore per alimentarlo, così la trazione integrale c’è sempre. Grazie a un riduttore, alle ruote posteriori arrivano fino a 1.900 Nm.

Nuova Jeep Avenger (2026) come va su strada

Foto di: Jeep

In città la differenza più grande rispetto alle altre Avenger non è la trazione ma il retrotreno: al posto del ponte torcente c’è un multilink, e le buche si sentono poco. Si avverte bene la spinta elettrica in partenza e il freno motore in rilascio, e lo sterzo è leggero nelle manovre.

Fuori città l’auto è composta in curva e lo sterzo, non velocissimo, è preciso quanto basta. Il cambio è fluido e le palette quasi non servono. I 35 CV in più rispetto alla ibrida a trazione anteriore si sentono meno di quanto dicano i numeri, perché la 4xe pesa quasi 200 kg in più. Su neve e fango va bene e il Selec-Terrain adatta sterzo, acceleratore e ripartizione della coppia. Il rovescio delle gomme M+S di serie è sull’asfalto, dove allungano gli spazi di frenata. In autostrada il mantenimento di corsia è ben tarato.

Quanto ai consumi, per questa versione di Avenger, in città si fanno 16 km con un litro.

In extraurbano si sale a quasi 21 km/l, mentre in autostrada si scende a poco più di 15 km/l.

In media, dunque, si fanno oltre 17 km con un litro, e con il serbatoio da 44 litri si superano i 670 km.

I consumi sono stati rilevati a ottobre, con temperature tra i 22 e i 27 gradi e con pneumatici quattro stagioni.

Quanto consuma la Jeep Avenger 4xe

Città Extraurbano Autostrada 13,3 km/l 20,8 km/l 13,7 km/l

Quanto costa la Jeep Avenger 4xe

Il prezzo di partenza è di 25.700 euro ma è per la versione base con il 1.2 turbo benzina da 100 cv e trazione anteriore oltre che cambio manuale. La 4xe parte da 32.700 euro, per salire anche di circa 2000 euro per gli allestimenti superiori o le edizioni speciali.

Cosa ne pensiamo

La Avenger 4xe è una 4x4 vera in poco più di 4 metri, più comoda delle altre Avenger grazie al retrotreno multilink e, dopo il restyling, più curata dentro. Va messo in conto qualche compromesso: il bagagliaio è piccolo, i consumi sono più alti della ibrida a trazione anteriore e il prezzo sale di circa 3.000 euro.

Pro

Trazione integrale vera in poco più di 4 metri

Comfort di marcia grazie al multilink

Interni più curati e fari Matrix

Contro

Bagagliaio da 325 litri

Consuma più della e-Hybrid

Costa circa 3.000 euro in più a parità di allestimento

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Fonte: Jeep

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