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Jeep Avenger (2026), perché comprarla e perché no
Jeep Avenger 4xe 2026: 145 CV, 21 cm da terra, Selec-Terrain e multilink; più Jeep, ma il bagagliaio scende a 325 litri
Foto di: Motor1
Flavio Atzori
Di: Flavio Atzori
14 nov alle 01:00
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La Jeep Avenger è il SUV più venduto in Italia negli ultimi anni, e con il restyling 2026 cambia faccia e diventa più curata dentro. La 4xe è la versione che la rende più Jeep di tutte: trazione integrale, 145 CV e 21 centimetri da terra in poco più di 4 metri.
E' lei la protagonista di questo Perché Comprarla...e perché no Ecco come è fatta, come va, pregi, difetti, quanto costa.
7.5
Jeep Avenger 4xe (2026)
PUNTEGGIO COMPLESSIVO
Fuori com'è?
La Jeep Avenger 4xe è lunga 4,09 metri, larga 1,78 e alta 1,53, con un passo di 2,56 metri: misure da città, che la rendono una delle 4x4 più corte in vendita. Il restyling si concentra sul frontale: la calandra a sette feritoie ora può essere retroilluminata e arrivano i fari Matrix LED, che ritagliano il fascio per non abbagliare chi arriva.
Nuova Jeep Avenger (2026)
Foto di: Jeep
La 4xe, con questo allestimento specifico in prova che vedete in video, si riconosce dai paraurti dedicati, più smussati in basso, con i fendinebbia a LED montati più in alto e all’esterno, al riparo dai colpi. Ci sono poi i ganci traino a vista con i dettagli rossi e un centimetro in più di altezza da terra rispetto alle altre Avenger: 21 cm, con angoli di attacco e di uscita di 22 e 35 gradi. Le protezioni in plastica sono colorate in pasta, così i graffi si vedono meno: su un’auto fatta per sporcarsi è una scelta sensata.
IDENTIKIT
Jeep Avenger 4xe
Il restyling porta la calandra illuminata e i fari Matrix LED, mentre la 4xe aggiunge paraurti più protettivi, ganci traino a vista e 21 cm di altezza da terra. Il motore elettrico sull’asse posteriore la rende una vera trazione integrale in poco più di 4 metri
E dentro? Interni e bagagliaio
Il bagagliaio è il primo prezzo da pagare per la trazione integrale: il motore elettrico posteriore si trova sotto il piano, quindi la capacità scende a 325 litri, 55 in meno delle Avenger a trazione anteriore, e arriva a 1.218 litri abbattendo il divano. Si perde anche il piano ad altezza variabile e la soglia di carico è piuttosto alta.
Nuova Jeep Avenger (2026)
Foto di: Jeep
Dietro lo spazio è lo stesso delle altre Avenger: il terzo passeggero è un po’ sacrificato. Mancano le bocchette di areazione, ma è presente una presa USB.
Nel complesso comunque, il restyling si percepisce di più dentro. I pannelli porta sono più morbidi e nella parte bassa della plancia c’è un inserto imbottito, dove prima c’era solo plastica rigida. Sulla 4xe ci sono interni dedicati, verdi e lavabili. Restano invariati ulteriori elementi come la lunga mensola su tutta la plancia e il vano centrale con lo sportellino. Lo schermo centrale è da 10,25 pollici, con Apple CarPlay e Android Auto senza fili e gli aggiornamenti over the air, e i comandi del clima restano fisici.
Cosa ci piace dentro
- Materiali più curati dopo il restyling
- Comandi fisici per il clima
- Interni lavabili sulla 4xe
Cosa non ci piace dentro
- Il bagagliaio scende a 325 litri
- Soglia di carico alta e niente piano regolabile
Come va la Jeep Avenger 4xe
La 4xe unisce il 1.2 turbo benzina a due motori elettrici da 21 kW: uno nel cambio doppia frizione a sei marce e uno sull’asse posteriore. In tutto sono 145 CV, per uno 0-100 dichiarato in 9,5 secondi. Fino a 30 all’ora il motore posteriore spinge sempre, tra 30 e 90 interviene quando le ruote davanti slittano, oltre i 90 resta in folle. E se la batteria è scarica, il benzina fa da generatore per alimentarlo, così la trazione integrale c’è sempre. Grazie a un riduttore, alle ruote posteriori arrivano fino a 1.900 Nm.
Nuova Jeep Avenger (2026) come va su strada
Foto di: Jeep
In città la differenza più grande rispetto alle altre Avenger non è la trazione ma il retrotreno: al posto del ponte torcente c’è un multilink, e le buche si sentono poco. Si avverte bene la spinta elettrica in partenza e il freno motore in rilascio, e lo sterzo è leggero nelle manovre.
Fuori città l’auto è composta in curva e lo sterzo, non velocissimo, è preciso quanto basta. Il cambio è fluido e le palette quasi non servono. I 35 CV in più rispetto alla ibrida a trazione anteriore si sentono meno di quanto dicano i numeri, perché la 4xe pesa quasi 200 kg in più. Su neve e fango va bene e il Selec-Terrain adatta sterzo, acceleratore e ripartizione della coppia. Il rovescio delle gomme M+S di serie è sull’asfalto, dove allungano gli spazi di frenata. In autostrada il mantenimento di corsia è ben tarato.
Quanto ai consumi, per questa versione di Avenger, in città si fanno 16 km con un litro.
In extraurbano si sale a quasi 21 km/l, mentre in autostrada si scende a poco più di 15 km/l.
In media, dunque, si fanno oltre 17 km con un litro, e con il serbatoio da 44 litri si superano i 670 km.
I consumi sono stati rilevati a ottobre, con temperature tra i 22 e i 27 gradi e con pneumatici quattro stagioni.
Quanto consuma la Jeep Avenger 4xe
Città Extraurbano Autostrada 13,3 km/l 20,8 km/l 13,7 km/l
Quanto costa la Jeep Avenger 4xe
Il prezzo di partenza è di 25.700 euro ma è per la versione base con il 1.2 turbo benzina da 100 cv e trazione anteriore oltre che cambio manuale. La 4xe parte da 32.700 euro, per salire anche di circa 2000 euro per gli allestimenti superiori o le edizioni speciali.
Cosa ne pensiamo
La Avenger 4xe è una 4x4 vera in poco più di 4 metri, più comoda delle altre Avenger grazie al retrotreno multilink e, dopo il restyling, più curata dentro. Va messo in conto qualche compromesso: il bagagliaio è piccolo, i consumi sono più alti della ibrida a trazione anteriore e il prezzo sale di circa 3.000 euro.
Pro
- Trazione integrale vera in poco più di 4 metri
- Comfort di marcia grazie al multilink
- Interni più curati e fari Matrix
Contro
- Bagagliaio da 325 litri
- Consuma più della e-Hybrid
- Costa circa 3.000 euro in più a parità di allestimento
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