Tutti i motori della Jeep Avenger

La Jeep Avenger offre una gamma articolata, pensata per chi cerca un SUV compatto da utilizzare prevalentemente in città ma adatto anche agli spostamenti più lunghi.

Le possibilità sono tre: il motore benzina con cambio manuale, il sistema mild hybrid a 48 volt con trasmissione automatica e la versione 100% elettrica. A queste si aggiunge la 4xe, con trazione integrale elettrificata.

Jeep Avenger, i motori

Analizziamo, quindi, nel dettaglio la gamma di motorizzazioni del SUV di Jeep.

Jeep Avenger 1.2 Turbo

La 1.2 turbo benzina monta un tre cilindri da 100 CV e 205 Nm, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti e alla trazione anteriore.

Jeep Avenger e-Hybrid/BEV 2026 Foto di: Jeep

È la soluzione più tradizionale della gamma: accelera da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi e raggiunge 184 km/h. Il consumo dichiarato nel ciclo WLTP è compreso tra 5,6 e 5,8 l/100 km, in funzione della configurazione.

Jeep Avenger e-Hybrid

La e-Hybrid utilizza invece il motore 1.2 turbo a benzina affiancato da un sistema elettrico a 48 volt. La potenza complessiva raggiunge 110 CV, mentre la coppia massima è di 205 Nm. La trasmissione è un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti, sempre con trazione anteriore.

Il motore elettrico - integrato nella trasmissione - supporta quello termico nelle fasi di accelerazione e consente brevi spostamenti in modalità elettrica a bassa velocità. La batteria di questa Avenger si ricarica recuperando energia durante le decelerazioni: non serve collegare l'auto a una presa. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 10,4 secondi e i consumi WLTP sono compresi tra 4,9 e 5,0 l/100 km.

Jeep Avenger 4xe

La4xe è la variante pensata per chi cerca una maggiore capacità di affrontare fondi a bassa aderenza. Il sistema ibrido a 48 volt abbina un motore 1.2 turbo benzina da 136 CV a due unità elettriche da 21 kW ciascuna, una anteriore e una posteriore, per una potenza complessiva di 145 CV. Il cambio è automatico e la trazione è integrale, senza un tradizionale albero di trasmissione verso l'asse posteriore.

Jeep Avenger e-Hybrid/BEV 2026, gli interni Foto di: Jeep

Il motore elettrico posteriore contribuisce alla motricità delle ruote dietro e può fornire fino a 1.900 Nm alle ruote posteriori grazie al riduttore dedicato. Il sistema Selec-Terrain offre sei modalità di guida, mentre l'Hill-Descent Control aiuta a gestire le discese ripide. La 4xe può procedere per brevi tratti in modalità completamente elettrica a bassa velocità, quando le condizioni lo consentono, ma non è un'ibrida plug-in e non si ricarica collegandola alla presa. Il consumo combinato dichiarato è nell'ordine di 5,3–5,5 l/100 km, in base alla configurazione.

Jeep Avenger BEV

Al vertice per potenza c'è la versione 100% elettrica, con motore da 156 CV e 260 Nm, trazione anteriore e batteria agli ioni di litio da 54 kWh di capacità lorda. L'autonomia omologata arriva a 400 km nel ciclo WLTP combinato. L'accelerazione da 0 a 100 km/h si completa in 9 secondi, mentre la velocità massima è di 150 km/h.

Per la ricarica, il caricatore in corrente alternata supporta fino a 11 kW: Jeep dichiara circa 5 ore e 45 minuti per passare dallo 0 al 100%. Alle colonnine rapide in corrente continua, la potenza arriva a 100 kW e la ricarica dal 20 all'80% richiede circa 27 minuti, nelle condizioni indicate dal Costruttore.

Jeep Avenger 1.2 Turbo Jeep Avenger 1.2 e-Hybrid Jeep Avenger 4xe Jeep Avenger BEV Potenza 100 CV 110 CV 145 CV 156 CV Coppia 205 Nm 205 Nm 230 Nm 260 Nm Trazione Anteriore Anteriore Integrale Anteriore Cambio Manuale a 6 marce Automatico a 6 marce Automatico a 6 marce Assente Batteria - 48 V 48 V 54 kWh lordi Autonomia - - - Fino a 400 km WLTP Consumo WLTP 5,6–5,8 l/100 km 4,9–5,0 l/100 km 5,3-5,4 l/100 km 15,5–15,9 kWh/100 km Ricarica AC/DC - - - 11 kW / fino a 100 kW

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