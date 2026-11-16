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Prezzi carburanti in calo, la benzina scende a 1,959 euro/litro
La rilevazione Mimit del 15 novembre 2026 fotografa il nuovo ribasso di benzina e gasolio tra rete ordinaria e autostrada
Foto di: Shutterstock
Fabio Gemelli
Di: Fabio Gemelli
16 nov alle 12:30
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La benzina scende di nuovo sotto quota due euro sulla rete stradale. Il 15 novembre 2026 il prezzo medio self service nazionale è arrivato a 1,959 euro al litro, contro 1,961 euro della rilevazione precedente riferita al 14 novembre.
Il gasolio segue lo stesso percorso, anche se con un passo più piccolo. La media è scesa a 2,209 euro al litro, due millesimi sotto i 2,210 euro di un giorno prima. Il risparmio per chi guida un diesel resta minimo, ma conferma una tendenza recente al ribasso registrata a metà novembre.
Prezzi benzina e gasolio, i nuovi valori del self service
Il dato arriva dall'Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), che raccoglie quotidianamente i prezzi comunicati dai gestori degli impianti sulla rete stradale, esclusa l'autostrada. Per il 15 novembre il confronto con la rilevazione precedente mostra un calo contenuto ma continuo per entrambi i carburanti rispetto al 14 novembre.
Pompa di rifornimento diesel
Si tratta di medie nazionali, calcolate sui prezzi self service comunicati dagli esercenti. Il valore effettivo pagato alla pompa può variare anche di diversi centesimi da una regione all'altra e da un distributore all'altro, come mostrano i dati regionali pubblicati dal Mimit. Chi vuole verificare il prezzo del singolo impianto può consultare l'Osservaprezzi carburanti in tempo reale.
Carburanti in autostrada: quanto costano benzina e gasolio
Sulla rete autostradale il 15 novembre la benzina self service costa in media 1,994 euro al litro, circa tre centesimi e mezzo in più rispetto alla rete stradale nello stesso giorno. Il gasolio arriva a 2,273 euro al litro, oltre sei centesimi sopra il valore rilevato fuori autostrada al 15 novembre.
La differenza fra le due reti non è una novità di questi giorni. Dipende dai costi di gestione degli impianti lungo le tratte autostradali, storicamente più alti.
Chi programma un viaggio lungo può quindi valutare di fare rifornimento prima di imboccare il casello, risparmiando qualche centesimo al litro su entrambi i carburanti ai livelli registrati il 15 novembre.
Rispetto alla tendenza al ribasso osservata nelle scorse settimane, i valori del 15 novembre si inseriscono in un calo graduale. I prezzi scendono lentamente, senza scossoni. La benzina resta sotto la soglia psicologica dei due euro al litro sulla rete stradale nelle rilevazioni di metà novembre, con Mimit che per il 16 novembre indica una media self di 1,958 euro al litro.
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