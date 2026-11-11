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Il blocco dei diesel Euro è ufficialmente rimandato

Ma di un anno: se ne riparla il 1° ottobre 2027 nelle Regioni del Bacino padano, con margini per ulteriori divieti locali anticipati

Foto di: Pixabay

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

11 nov alle 14:30

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Lo stop alle auto diesel Euro 5 nel Bacino padano non è scattato il 1° ottobre 2026, come anticipato qualche giorno fa. La Camera ha infatti approvato in via definitiva il rinvio di un anno, al 1° ottobre 2027. Il via libera riguarda il decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, varato dal Consiglio dei ministri il 24 settembre.

Il provvedimento tocca Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, le quattro Regioni che da anni applicano le limitazioni più severe per l'inquinamento atmosferico. Nel solo Bacino padano circolano oltre 1,2 milioni di automobili diesel Euro 5 e 200.000 veicoli commerciali dello stesso standard, tutti rimasti fuori dal blocco per altri dodici mesi.

Diesel Euro 5, il rinvio al 1° ottobre 2027

Come detto le limitazioni strutturali alla circolazione dei diesel Euro 5 erano fissate per il 1° ottobre 2026, il decreto approvato dal Governo a fine settembre ha spostato tutto in avanti di un anno, e la Camera lo ha confermato senza modifiche sostanziali il 10 novembre. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha spiegato che "il rinvio evita un blocco generalizzato con conseguenze pesanti per famiglie, lavoratori e imprese che utilizzano ancora questi veicoli". In Italia i diesel Euro 5 coinvolti sono circa 3,5 milioni di automobili e 600.000 veicoli commerciali leggeri.

Non si tratta però di uno stop alle limitazioni locali anticipate. Le Regioni restano libere di introdurre, nei propri piani per la qualità dell'aria, divieti più stringenti o misure alternative, come già accaduto per esempio a Roma con la decisione della Regione sui diesel Euro 4 ed Euro 5 nelle zone a traffico limitato.

Decreto-legge 167/2026: il passaggio al Senato

Il voto della Camera non chiude la partita. Il disegno di legge di conversione, l'atto Camera C. 3119, deve ora passare al Senato, che dovrà approvarlo entro i 60 giorni previsti dalla procedura di conversione dei decreti-legge, pena la decadenza del provvedimento.

Fino all'approvazione definitiva, le regole restano quelle fissate dal decreto del 24 settembre: la scadenza del 1° ottobre 2027 vale già come riferimento operativo per chi possiede un diesel Euro 5 nelle quattro regioni. È lo stesso schema già visto a settembre, quando il blocco era stato più volte rinviato prima di arrivare al testo ora in discussione.

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