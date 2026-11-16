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Dalla strada al modellino, è la Chevrolet El Camino SS Monte Mino

La Chevrolet El Camino del 1979 di Matt McEntegart diventerà un modellino Hot Wheels in scala 1:64 venduto in tutto il mondo

Foto di: Hot Wheels

Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

16 nov alle 15:00

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Una Chevrolet El Camino del 1979, allungata di 30 centimetri e montata su un telaio di Corvette, ha battuto migliaia di candidature arrivate da 19 Paesi.

A costruirla è stato Matt McEntegart, preparatore di Tampa, in Florida. Il 14 novembre 2026 la sua "SS Monte Mino" è stata incoronata vincitrice della Hot Wheels Legends Tour 2026, la rassegna itinerante di auto custom sponsorizzata da Mobil 1. La vettura diventerà un modellino ufficiale in scala 1:64, venduto nei negozi di tutto il mondo.

La Chevrolet El Camino che diventa un modellino Hot Wheels

McEntegart ha vinto prima la tappa locale di Tampa, poi la finale del Nord America, arrivando infine alla finale globale del 14 novembre. È la prima volta dal 2022 che il titolo mondiale torna a un costruttore statunitense, dopo le vittorie di Polonia, Australia e Messico nelle ultime tre edizioni.

Fotogallery: Hot Wheels Legends Tour 2026: i vincitori

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Fonte: Hot Wheels

La vettura entrerà nella Hot Wheels Garage of Legends, l'archivio che raccoglie le auto custom premiate dal marchio. Sarà riprodotta dal team di design Hot Wheels in scala 1:64. Ted Wu, responsabile globale della divisione veicoli di Mattel, ha definito il progetto di McEntegart capace di distinguersi "per il design audace e la maestria costruttiva".

Tre Chevrolet in una sola carrozzeria

La "SS Monte Mino" unisce elementi di tre modelli Chevrolet diversi: la carrozzeria della El Camino, le linee ispirate alla Monte Carlo SS e la base meccanica di una Corvette di sesta generazione del 2008. McEntegart ha allungato il passo di 30 centimetri. Ha costruito quasi ogni componente a mano, dai prototipi in schiuma agli stampi per i pannelli larghi in fibra di carbonio con riflessi rossi.

Vincitrice dell'Hot Wheels Legends Tour 2026, la Chevrolet El Camino 4 del 1979 di Matt McEntegart

Foto di: Hot Wheels

Sotto il cofano lavora un V8 Chevrolet modificato con prese d'aria a vista e diversi interventi sulle prestazioni. Un impianto pneumatico regolabile abbassa l'assetto fino a sfiorare i cerchi da 22 pollici. L'abitacolo mescola uno stile anni Ottanta con la tecnologia della Corvette moderna, sedili compresi, rifiniti interamente dal preparatore.

Vincitrice dell'Hot Wheels Legends Tour 2026, la Chevrolet El Camino 4 del 1979 di Matt McEntegart

Foto di: Hot Wheels

Dodici tappe in Nord America, finale a cinque continenti

La Hot Wheels Legends Tour 2026 ha toccato 19 Paesi, con 12 tappe solo in Nord America, raccogliendo migliaia di auto modificate valutate da designer Hot Wheels e da esperti automobilistici locali. I criteri di giudizio sono tre: autenticità, creatività e quello che gli organizzatori chiamano "spirito da garage".

Vincitore dell'Hot Wheels Legends Tour 2026 in indonesiano, il Morris Mini Van del 1961 di Sandranto Hertanu

Vincitrice dell'Hot Wheels Legends Tour 2026 in Italia, la Mazda MX-5 del 1990 di Andrea Cionco

Vincitrice dell'Hot Wheels Legends Tour 2026 in Cile, la Chevrolet Salaya S del 1992 di Andres Romero Maureira

Foto Di: Hot Wheels

Foto Di: Hot Wheels

Alla finale globale sono arrivati i vincitori di Nord America, Europa, Medio Oriente e Africa, America Latina e Asia-Pacifico. Tra i finalisti, l'indonesiano Sandranto Hertanu ha trasformato un furgone Morris Mini del 1961 in un pick-up, l'italiano Andrea Cionco ha reinterpretato una Mazda MX-5 del 1990 con carrozzeria larga in stile giapponese, e il cileno Andres Romero Maureira ha portato una Chevrolet Salaya SP del 1992 da 450 CV, costruita come auto da corsa.

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