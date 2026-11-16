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Auto elettriche, gli italiani ci credono ancora poco

Nel rapporto HERE-SBD EV Index 2026 pesano ricarica, costi, fiducia nei marchi e forti differenze tra Italia e gli altri mercati

Foto di: Renault

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

16 nov alle 18:30

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L'interesse per le auto elettriche cresce. La decisione d'acquisto resta un'altra cosa. Tra i proprietari di auto a benzina o diesel intervistati, solo il 17% indica l'elettrico come il tipo di veicolo che comprerebbe o noleggerebbe più probabilmente come prossima auto. È uno dei dati principali del rapporto HERE-SBD EV Index 2026, realizzato da HERE Technologies e SBD Automotive su un campione di oltre 4.000 automobilisti in otto mercati, tra cui l'Italia.

La ricerca mette insieme dati sulle infrastrutture di ricarica in 50 Stati americani, 30 Paesi europei, 34 Stati indiani e otto territori australiani con un sondaggio su come i conducenti vivono la ricarica e l'acquisto. Nel rapporto il termine EV indica solo i veicoli 100% elettrici a batteria, non gli ibridi.

Perché la ricarica resta l'ostacolo principale

La disponibilità limitata di colonnine resta il primo freno all'adozione, indicato dal 40% degli intervistati, in calo di 7 punti percentuali rispetto al 2025. L'autonomia segue al secondo posto con il 37%, giù di 6 punti. Tra chi possiede già un'elettrica, il 68% giudica l'esperienza di ricarica migliore delle attese. Il 54%, però, ha rinunciato a un viaggio per paura di non trovare un punto di ricarica.

Una colonnina di ricarica Plenitude

Foto di: Plenitude

A livello globale il 50% degli intervistati valuta positivamente la copertura della ricarica pubblica locale, contro il 41% del 2025, con i picchi di soddisfazione in Regno Unito (70%) e India (62%). Gli Stati Uniti mostrano il salto più netto tra i proprietari di elettriche, dal 72% all'85%, il livello più alto registrato nello studio. Lo spinge una crescita dei punti di ricarica superiore al 14% e una potenza media dei caricatori passata da 65 a 83 kW.

"Il prossimo passo dell'adozione delle elettriche dipenderà da quello che i conducenti vivono nei luoghi e nei viaggi reali. La fiducia dipende dal sapere dove si trova la ricarica, se funzionerà, quanto tempo richiederà e come si inserisce nel viaggio", ha dichiarato Denise Doyle, Chief Product Officer di HERE Technologies.

Costo e fiducia contano più della sostenibilità

Il miglior rapporto qualità-prezzo è ora il motivo principale per passare all'elettrico, citato dal 36% degli intervistati, seguito dai costi di gestione più bassi al 34%. I benefici ambientali, primi nel 2025, scendono al terzo posto con il 33%. Gli acquirenti danno insomma più peso al risparmio concreto. Il 45% ritiene l'elettrico più economico da mantenere rispetto a un'auto termica, mentre il 26% pensa il contrario.

La Xpeng L03 fa 215 km in modalità elettrica

Foto di: Xpeng

Cresce anche l'interesse per le soluzioni ibride: il 28% dei proprietari di elettriche considera come prossimo acquisto un'ibrida plug-in, un'ibrida tradizionale o un veicolo ad autonomia estesa, 5 punti in più rispetto al 2025. L'interesse per le auto ad autonomia estesa è particolarmente alto tra i proprietari di elettriche in Italia e Spagna, dove i dati sulle infrastrutture segnalano una potenza di ricarica più debole. In Italia, inoltre, la propensione a ricomprare un'elettrica è la più bassa tra i mercati analizzati, al 48%, contro l'87% del Regno Unito e il 78% della Germania.

Sul fronte dei marchi, i costruttori giapponesi ed europei restano i più considerati a livello globale, rispettivamente al 73% e al 69% degli intervistati, seguiti da sudcoreani e statunitensi al 63%. I marchi cinesi si fermano al 45% e quelli indiani al 42%. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), la Cina rappresenta oggi la maggior parte delle vendite mondiali di elettriche e quasi il 75% della produzione globale di auto elettriche nel 2025.

smart #2

Foto di: smart

La Toyota Yaris Cross è l'auto ibrida più venduta in Italia

Foto di: Toyota

Le differenze tra Italia e gli altri mercati

Il rapporto colloca l'Italia, insieme alla Spagna, tra i mercati dove le infrastrutture sono più avanti della domanda. L'intenzione d'acquisto verso l'elettrico resta debole e l'interesse per gli ibridi è più marcato, segno che i conducenti italiani potrebbero aver bisogno di maggiori garanzie prima di scegliere un'auto a batteria. Solo il 49% degli intervistati italiani ritiene che il proprio Paese riuscirà a sviluppare le infrastrutture di ricarica necessarie a reggere il passo della crescita, il dato più basso tra le tre fasce di fiducia individuate nello studio insieme a Francia e Germania (52% entrambe).

La Germania invece mostra il quadro opposto, con segnali di acquisto più forti legati a un nuovo programma di incentivi federali da 3 miliardi di euro, partito a gennaio 2026 dopo il brusco rallentamento seguito alla cancellazione dei sussidi a fine 2023. Negli Stati Uniti, la fine degli incentivi all'acquisto nel 2025 ha invece contribuito a frenare le vendite di elettriche nel 2026, nonostante il netto miglioramento nella percezione della ricarica pubblica.

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