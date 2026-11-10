I motori termici hanno ancora 10-15 anni di vita (secondo Mercedes)

Mercedes continua a investire nell’elettrico, ma non chiude la porta ai motori a benzina e diesel. Non ancora, almeno. Secondo Ola Källenius, presidente del consiglio di amministrazione del Gruppo, il termico avrà ancora un ruolo per almeno 10 anni, probabilmente 15.

Il manager ne ha parlato durante un incontro con la stampa a Pune, in India, spiegando come la Casa intenda accompagnare la transizione senza rinunciare ai clienti che cercano una motorizzazione tradizionale. La direzione resta quella della mobilità a zero emissioni, ma tempi e modalità saranno diversi da un mercato all’altro.

Il termico ha ancora strada davanti

La previsione del dirigente tedesco è da leggere come un'idea sul percorso globale dell’industria automobilistica, più che una scadenza fissata per l’ultima Mercedes con motore termico.

Mercedes GLA (2026): la nuova generazione è sia elettrica che mild hybrid a benzina. Ma non c'è più con motore turbodiesel Foto di: Mercedes-Benz

Secondo il manager, il passaggio all’elettrico va intenso come una trasformazione industriale lunga 20-25 anni. Non basta quindi individuare una data, come il 2030 o il 2035, per immaginare che tutti i mercati possano cambiare nello stesso momento.

Mercedes vuole continuare a produrre motori a combustione elettrificati finché esisterà una domanda significativa. Källenius ha citato gli investimenti su una nuova generazione di propulsori e sul V8, descrivendo i motori come predisposti per i requisiti Euro 7.

Il diesel resta per chi macina chilometri

Il discorso riguarda anche il diesel, che Mercedes continua a considerare importante soprattutto per i veicoli commerciali leggeri e per le automobili più grandi utilizzate sulle lunghe distanze.

Källenius ha indicato il caso di chi percorre 60.000-70.000 km all’anno, per lavoro o altre esigenze di trasporto. Per questi clienti, secondo il manager, l'alimentazione a gasolio può ancora rappresentare una soluzione adatta all’utilizzo quotidiano.

In ogni caso, la Casa tedesca prevede 40 modelli nell’arco di tre anni, distribuiti tra motorizzazioni elettriche e a combustione. Ed è questo il punto centrale della strategia: ampliare la possibilità di scegliere, continuando a sviluppare entrambe le famiglie di motorizzazioni. Chi è pronto a passare all’elettrico troverà più modelli, mentre chi ha ancora bisogno di un benzina o di un diesel elettrificato continuerà ad avere alternative.

Per ora, dunque, Mercedes non indica un’unica data mondiale per dire addio al termico. Sarà la domanda dei clienti a determinarne la durata.