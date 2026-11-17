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Nissan trasforma foglie di ananas in parti per auto sportive

Le fibre delle foglie d'ananas diventano filato e tessuto intrecciato. Nissan dà in licenza il suo know-how sui compositi a FOOD REBORN

Foto di: Nissan

Di: Brian Potter

Tradotto da: Fabio Gemelli

17 nov alle 17:30

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Nissan e una società giapponese di materiali, la Food Reborn Co. Ltd., hanno trovato una seconda vita per i rifiuti agricoli. Le due aziende hanno sviluppato congiuntamente pannelli esterni per automobili realizzati in plastica rinforzata con fibre naturali, utilizzando fibre estratte da foglie di ananas scartate.

La casa automobilistica con sede a Yokohama afferma che il pannello realizzato col nuovo materiale è progettato per ambienti impegnativi, inclusi gli sport motoristici, dove i compositi sostenibili sono tipicamente scarsi e costosi.

Tatsuzo Tomita, dirigente aziendale responsabile dello sviluppo tecnologico di Nissan, ha dichiarato:

'Abbiamo sviluppato un nuovo materiale composito rinforzato con fibre che utilizza foglie di ananas, un sottoprodotto solitamente non utilizzato e scartato. Questo materiale sostenibile e composito offre anche l'elevato livello di prestazioni richieste per ambienti impegnativi come gli sport motoristici.'

Pannello carrozzeria in fibra di ananas

Il pannello combina fibre di foglie di ananas con resina per formare una plastica rinforzata con fibre naturali, la stessa ampia categoria di materiali che alcune serie di corse richiedono già per i pannelli esterni modificati. Nissan nota che l'offerta di questi compositi è stata a lungo limitata e costosa.

Pannelli esterni della carrozzeria in plastica rinforzata con fibre naturali Nissan

Foto di: Nissan

Nissan afferma che il materiale finito offre una resistenza alla trazione superiore rispetto ai compositi naturali convenzionali a base di lino. BMW utilizza già compositi a base di lino negli sport motoristici e nel M Concept Neue Klasse, lo studio di design che anticipa la sua prima auto M completamente elettrica. Nissan non ha rilasciato dati di test che consentano di verificare il confronto in modo indipendente.

Etsuko Uda, direttore rappresentante e CEO di Food Reborn, ha costruito il progetto su ciò che l'agricoltura di ananas scarta. Ha detto:

'Trasformare i sottoprodotti agricoli come le foglie di ananas in materiali ad alte prestazioni per l'automotive e gli articoli sportivi è di grande significato. Spinti da una profonda convinzione, rimaniamo dedicati a sbloccare nuove possibilità.'

In tutto il mondo, gli agricoltori scartano più di 50 milioni di tonnellate di foglie di ananas ogni anno. Quel volume offre alla partnership una grande quantità di materia prima da cui attingere senza toccare la produzione alimentare.

Nissan collega il lavoro al suo più ampio impegno per costruire auto più interessanti, nell'ambito degli obiettivi di sostenibilità del Green Program 2030.

Trasformare le foglie di ananas in plastica rinforzata

Il processo di produzione prevede diversi passaggi. Le fibre estratte dalle foglie vengono filate in filato piatto, il filato viene tessuto in tessuto e quel tessuto diventa lo strato di rinforzo all'interno del composito prima di essere modellato nella forma di un pannello della carrozzeria.

Secondo l'accordo, Nissan concede in licenza il suo know-how sulla plastica rinforzata con fibre naturali a Food Reborn, coprendo la produzione di filato piatto, tessuto intrecciato e prepreg impregnato di resina. Food Reborn ha sede a Okinawa e si appresta a celebrare il suo decimo anniversario nel settembre 2027.

Fotogallery: Pannelli esterni Nissan realizzati con fibra di ananas

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Fonte: Nissan

L'azienda è specializzata in materiali biodegradabili e porta la sua esperienza nella gestione delle fibre di foglie di ananas.

Nissan non ha detto se questo composito raggiungerà un'auto di produzione su strada. L'attuale pannello esiste come tecnologia espositiva e l'azienda non ha ancora pubblicato una valutazione del ciclo di vita o una cifra quantificata dell'impronta di carbonio per il materiale.

Il cofano sarà mostrato pubblicamente al SAMPE Japan Advanced Materials Technology Exhibition 2026, che si terrà dal 18 al 20 novembre al Tokyo Big Sight's East Hall. Nissan e Food Reborn condivideranno uno stand lì, insieme al gruppo industriale e al giornale commerciale che organizzano l'evento annuale.

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Fonte: Nissan

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