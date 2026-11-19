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Seat 2027, tutte le novità in arrivo

Arrivano le Ibiza e Arona mild hybrid, la potenza non è ancora stata dichiarata

Foto di: Motor1 Italia

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

19 nov alle 12:00

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Il futuro di Seat è "oggetto di valutazione" da parte del Gruppo Volkswagen, come dichiarato da Oliver Blume (ceo del colosso tedesco) a settembre. Questo non significa che il marchio spagnolo sia ormai prossimo alla chiusura, anzi. Tant'è vero che per il 2027 sono in arrivo due novità: le versioni mild hybrid di Ibiza e Arona.

Una prima volta elettrificata per i due modelli, aggiornati lo scorso anno un restyling che ne ha modificato frontale e interni. Ecco quindi tutte le novità Seat per il 2027.

Seat Arona mild hybrid

Seat Ibiza mild hybrid

Seat Arona mild hybrid

La lunghezza è rimasta quella di sempre, con 4,15 metri, l'aspetto è cambiato. Con il restyling la Seat Arona ha ricevuto un nuovo anteriore, con mascherina ridisegnata e firma luminosa a LED. Un modo per svecchiare un modello inserito in un segmento importante nel mercato europeo, con interni che se a livello di arredamento non sono stati toccati, hanno ricevuto un nuovo software per l'infotainment.

Seat Arona (2026)

Foto di: SEAT

Con il 2027 arriverà per la prima volta un motore mild hybrid ad affiancare l'attuale gamma composta dal 1.0 da 95 o 115 CV e dal 1.5 da 150 CV, sempre e solamente abbinato alla trazione anteriore. Ancora non si conoscono le specifiche del sistema ibrido, anche se il maggior indiziato è il 1.5 da 150 CV.

Modello Seat Arona mild hybrid Carrozzeria SUV piccolo Motore Mild hybrid Arrivo Estate 2027 Prezzo n.d.

Seat Ibiza mild hybrid

Anche la Seat Ibiza si è rinnovata a fine 2025 con un restyling dedicato principalmente al frontale, limitando gli interventi negli interni all'aggiornamento dell'infotelematica. Ritocchi in punta di matita per la Seat più venduta della storia, disponibile come la Arona unicamente con motorizzazioni puramente benzina.

Seat Ibiza (2026)

Foto di: SEAT

Un qualcosa che nel 2027 cambierà con l'adozione di un'unità mild hybrid che, come detto per l'Arona, ancora non ha un nome ma il 1.5 eTSI del Gruppo Volkswagen è il candidato principale per trovare posto sotto il cofano della Seat Ibiza 2027.

Modello Seat Ibiza 2027 Carrozzeria Piccola 5 porte Motore Mild hybrid Arrivo Estate 2027 Prezzo n.d.

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