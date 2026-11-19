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Milano AutoClassica 2026: cosa vedere, come arrivare, i biglietti

Dal 19 al 22 novembre torna a Fiera Milano Rho il salone dedicato alle auto classiche, alle youngtimer e alle instant classic

Foto di: Motor1 Italia

Eleonora Lilli

Di: Eleonora Lilli

19 nov alle 10:21

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Milano AutoClassica entra nel vivo: l'edizione 2026 inizia giovedì 19 novembre e termina domenica 22 novembre. In questi giorni i padiglioni di Fiera Milano Rho ospitano una nuova rassegna che riunisce collezionisti, club, operatori del settore e appassionati di automobili di ogni epoca.

Il programma spazia dalle grandi classiche alle youngtimer più ricercate, passando per le instant classic e le sportive contemporanee. Non mancano le mostre tematiche, il mercato di ricambi e automobilia, le vetture proposte in vendita da privati e gli incontri con i principali club e registri automobilistici.

Tra le novità del 2026 ci sono anche un'esperienza gastronomica firmata dallo chef Carlo Cracco e il ritorno del grande raduno dedicato alle auto classiche e youngtimer.

Milano AutoClassica 2026, cosa vedere

Il cuore di Milano AutoClassica è, naturalmente, l'esposizione di automobili. Il salone propone un viaggio attraverso epoche e generazioni, con vetture storiche, modelli sportivi, youngtimer e instant classic presentate dai principali operatori del settore.

Tra gli appuntamenti più interessanti dell'edizione 2026 ci sono gli speciali dedicati ad alcune vetture particolarmente rappresentative della storia automobilistica.

In primo piano troviamo la Maserati 6C/34, monoposto presentata nel 1934 per affrontare le nuove sfide dei Gran Premi. Equipaggiata con un sei cilindri in linea da 270 CV e capace di avvicinarsi ai 250 km/h, rappresentò un importante passo avanti anche sul fronte tecnico. Con Tazio Nuvolari al volante conquistò importanti risultati, debuttando a Monza e ottenendo vittorie nei Gran Premi di Modena e Napoli.

Accanto a lei c'è la Maserati Tipo 61, conosciuta anche come Birdcage per il particolare telaio a traliccio composto da oltre 200 tubi saldati. Prodotta tra il 1959 e il 1961, era equipaggiata con un quattro cilindri da 250 CV e conquistò nel 1961 la 1000 km del Nürburgring con Masten Gregory e Lloyd Casner.

Spazio anche alla Maserati Alfieri Concept, una concept car che interpreta in chiave contemporanea le proporzioni e il fascino della A6GCS/53 Berlinetta Pininfarina, combinando eleganza e sportività.

Non mancano le sportive BMW, con due modelli di particolare interesse per gli appassionati: la BMW M3 E30 Johnny Cecotto, serie speciale del 1989 prodotta in 505 esemplari, e la più recente BMW M3 CS G80, versione ad alte prestazioni da 550 CV con motore sei cilindri biturbo e trazione integrale M xDrive.

Oltre alle vetture esposte, Milano AutoClassica propone diverse aree tematiche:

- Auto classiche, youngtimer e instant classic: un'esposizione di vetture di tutte le epoche, comprese auto rare e modelli proposti in vendita dai principali operatori.

- Musei e Case automobilistiche: uno spazio dedicato alle collezioni e ai marchi, con vetture classiche e contemporanee.

uno spazio dedicato alle collezioni e ai marchi, con vetture classiche e contemporanee. - Mercato di ricambi, editoria, automobilia e modellismo: un'occasione per trovare componenti originali, accessori d'epoca, modellini, manuali e pubblicazioni specializzate.

un'occasione per trovare componenti originali, accessori d'epoca, modellini, manuali e pubblicazioni specializzate. - Club e registri: il punto d'incontro per collezionisti e appassionati, utile anche per ricevere consigli su restauri, acquisti, certificazioni e iscrizioni.

il punto d'incontro per collezionisti e appassionati, utile anche per ricevere consigli su restauri, acquisti, certificazioni e iscrizioni. - Mostra mercato di privati: un'area in cui scoprire automobili classiche e youngtimer proposte direttamente dai proprietari.

È confermato anche il grande raduno Auto Classiche & Youngtimer, che permette di affiancare all'esposizione statica un momento di incontro con le vetture in movimento.

Tra le novità spicca inoltre il Milano Vintage Boat Show, una vera e propria fiera nella fiera dedicata al mondo della nautica d'epoca, con uno spazio espositivo riservato. Il giovedì 19 novembre è invece dedicato alla Special Preview: una giornata pensata per scoprire in anteprima le automobili più belle e rare, incontrare gli espositori e vivere la manifestazione con maggiore tranquillità.

A completare l'esperienza c'è la proposta gastronomica firmata da Carlo Cracco, che curerà il ristorante del Padiglione 12.

Milano AutoClassica 2026, date e orari

Milano AutoClassica 2026 si svolge da giovedì 19 a domenica 22 novembre, con orari differenti per la giornata inaugurale e per il resto del fine settimana.

Il giovedì è previsto un orario ridotto, dalle 10:00 alle 18:00, mentre venerdì, sabato e domenica i padiglioni rimangono aperti dalle 9:30 alle 19:00.

Ecco il calendario completo:

Giorno Orari Giovedì 19 novembre 2026 10:00 - 18:00 Venerdì 20 novembre 2026 9:30 - 19:00 Sabato 21 novembre 2026 9:30 - 19:00 Domenica 22 novembre 2026 9:30 - 19:00

Chi desidera visitare la manifestazione con maggiore calma può approfittare della Special Preview di giovedì, che consente di vedere in anteprima le vetture e confrontarsi con gli espositori prima del fine settimana.

Vedi tutte le notizie su Milano AutoClassica

Milano AutoClassica 2026, come arrivare

La manifestazione si svolge presso Fiera Milano Rho, in Strada Statale del Sempione 28, 20017 Rho (MI). La struttura è facilmente raggiungibile sia in auto sia con i mezzi pubblici.

Per chi arriva in auto, l'uscita di riferimento è Fiera Milano sulla Tangenziale Ovest, raggiungibile dalle autostrade A4, A1 e A7. Sono disponibili oltre 10.000 posti auto nei parcheggi del quartiere fieristico, con possibilità di prenotazione online.

Chi preferisce il trasporto pubblico può utilizzare la metropolitana M1, linea rossa, fino alla fermata Rho-Fieramilano. La fermata è direttamente collegata al quartiere espositivo.

Per chi arriva in treno, dalle stazioni di Milano Centrale, Porta Garibaldi e Lambrate è possibile proseguire con la metropolitana fino a Fiera Milano.

Anche gli aeroporti sono collegati alla manifestazione:

- Da Linate: autobus 73 o X73 fino alla zona Duomo/Missori e successivamente metropolitana M1, oppure metropolitana M4 fino a San Babila e cambio con la M1.

- Da Malpensa: treno Malpensa Express fino alla stazione di Milano Cadorna e successivamente metropolitana M1.

- Da Bergamo Orio al Serio: sono disponibili collegamenti con Milano, dai quali proseguire verso Fiera Milano.

Milano AutoClassica 2026, i biglietti

I biglietti per Milano AutoClassica 2026 sono acquistabili online oppure direttamente alle casse della manifestazione. L'organizzazione consiglia l'acquisto online, che permette di risparmiare su alcune tipologie di ingresso e velocizzare l'accesso.

Ecco il riepilogo delle tariffe pubblicate sul sito ufficiale:

Tipologia Prezzo in cassa Prezzo online Biglietto intero giornaliero 28 euro 23 euro in promozione Ridotto ragazzi (13-17 anni) 15 euro 15 euro Bambini (0-12 anni) Gratis Da ritirare in cassa Pacchetto famiglia 50 euro 50 euro Biglietto tre giorni 65 euro 50 euro Gruppi e associazioni (minimo 10 persone) 15 euro Non disponibile Scuole e istituti (minimo 10 persone) 8 euro Non disponibile

Per chi desidera partecipare anche alla giornata inaugurale di giovedì 19 novembre è disponibile il Biglietto Classic Giovedì, valido per la Special Preview. Il costo è di 60 euro alle casse e 50 euro online. Non sono previste riduzioni.

Sono disponibili anche pacchetti VIP Experience, che includono l'accesso al salone e servizi aggiuntivi presso la Club House Privée, come area relax, champagne e light lunch firmato Carlo Cracco. Alcune formule comprendono anche il parcheggio riservato e l'accesso all'evento serale Light Dinner, Music and Cars, con DJ set di Radio Montecarlo.

Per gruppi, club, associazioni e istituti scolastici è necessario ottenere l'autorizzazione della segreteria organizzativa prima dell'acquisto.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione.

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