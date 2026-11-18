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Ferrari, così la storia ispira le nuove forme del Cavallino

Ad Autostyle, Flavio Manzoni e Carlo Palazzani hanno raccontato come nascono le forme Ferrari, dalla 12Cilindri alla 849 Testarossa

Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Sergio Chierici

Di: Sergio Chierici

18 nov alle 13:00

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Guardare alla storia senza limitarsi a ripeterla: è uno dei principi che guidano il Centro di Design Ferrari, come hanno raccontato Flavio Manzoni e Carlo Palazzani ad Autostyle 2026, illustrando un percorso progettuale nel quale la ricerca di forme nuove incontra la tradizione sportiva del Cavallino.

Due interpretazioni particolarmente significative sono la 12Cilindri Manuale, che recupera un'esperienza di guida attraverso una tecnologia inedita, e la 849 Testarossa, nella quale aerodinamica e riferimenti alle Sport Prototipo degli anni Settanta contribuiscono a costruire un nuovo linguaggio stilistico.

La tradizione come punto di partenza

Per Manzoni, il passato deve essere uno stimolo alla ricerca di soluzioni nuove. Il racconto della Ferrari 12Cilindri parte infatti da visioni del mondo della fantasticenza, soprattutto degli anni '60-'70, dalle quali derivano anche elementi funzionali come il caratteristico delta posteriore, integrato con il lunotto e i flap aerodinamici mobili.

La Ferrari 849 Testarossa esposta ad Autostyle 2026 di Porto Mantovano

Foto di: Motor1 Italia

La stessa filosofia ritorna nella 12Cilindri Manuale, dove il richiamo alla 365 GTB/4 Daytona non si limita alla fascia anteriore. La finitura ispirata all'alluminio spazzolato delle carrozzerie storiche e i contrasti cromatici creano un collegamento fra memoria artigianale e linguaggio contemporaneo.

La vista posteriore della 12cilindri Manuale mette in evidenza il caratteristico disegno a delta, nel quale il lunotto si raccorda alle due appendici aerodinamiche mobili. Nella Manuale è introdotta una finitura a sottili righe che richiama quella della fascia anteriore, senza alterare le proporzioni della carrozzeria.

Foto Di: Ferrari

La 12Cilindri Manuale mantiene le forme della versione originale, distinguendosi attraverso alcuni dettagli. La fascia anteriore riprende il motivo zigrinato ispirato alla 365 GTB/4 Daytona, mentre la finitura effetto alluminio spazzolato, i cerchi bianchi e le pinze rosse caratterizzavano la configurazione presentata ad Autostyle.

Foto Di: Ferrari

Il cambio manuale diventa una scultura

Se il tema più originale della 12Cilindri Manuale è il ritorno della leva del cambio e del pedale della frizione attraverso un sistema by-wire, capace di ricreare l'esperienza di un cambio tradizionale senza rinunciare alla modalità automatica, la sfida per i designer è stata dare una forma nuova a questa tecnologia, reinterpretando uno degli elementi più caratteristici della tradizione Ferrari.

Il caratteristico cancelletto diventa così una scultura in alluminio anodizzato, fresato dal pieno, con il meccanismo parzialmente visibile e il pomello illuminato. La nuova console si integra nella plancia a doppio cockpit, trasformando un elemento tecnico nel protagonista del design dell'abitacolo.

Il tradizionale cancelletto Ferrari viene completamente reinterpretato attraverso una struttura in alluminio anodizzato, fresato dal pieno, con una forma a forcella che lascia il meccanismo parzialmente a vista. Manzoni lo descrive come un autentico elemento scultoreo, quasi un oggetto di design autonomo. Il pomello illuminato rivela le sei marce e la retromarcia, mentre il sistema by-wire permette di passare dalla guida manuale a quella automatica.

Foto Di: Ferrari

L'abitacolo conserva l'architettura a doppio cockpit della 12Cilindri, con due zone avvolgenti dedicate al guidatore e al passeggero. La novità principale è il tunnel centrale, completamente ridisegnato per accogliere il nuovo comando del cambio: una presenza scultorea che diventa protagonista senza interrompere la continuità delle forme, integrandosi con materiali, finiture e dettagli dell'insieme.

Foto Di: Ferrari

La 849 Testarossa, fra berlinetta e supercar

Carlo Palazzani ha invece ricostruito la nascita della Ferrari 849 Testarossa, sviluppata attorno alla meccanica della SF90, ma con l'obiettivo di ottenere una silhouette più slanciata. Le Sport Prototipo Ferrari, soprattutto la 512 S, hanno ispirato la doppia coda e il complesso disegno aerodinamico posteriore.

La porta in alluminio, profondamente scavata, definisce una linea continua lungo la fiancata, mentre le prese d'aria e le due ali posteriori, che sono ancora una volta una citazione e non una copia, alleggeriscono visivamente i volumi. Nell'abitacolo, la plancia orizzontale da berlinetta incontra l'impostazione avvolgente della F80, in una ricerca che unisce ergonomia e identità sportiva.

Il frontale della 849 Testarossa Spider è attraversato da una fascia scura che integra visivamente i gruppi ottici, richiamando le Ferrari con fari a scomparsa degli anni Ottanta ed evocando, nelle sue geometrie tese, le astronavi della fantascienza classica. La fiancata è attraversata da una linea maestra che collega muso e coda, mentre la porta in alluminio, profondamente scavata, crea un gioco scultoreo di superfici e aperture aerodinamiche.

Foto Di: Ferrari

La coda della 849 Testarossa Spider riprende l'ispirazione aeronautica delle Ferrari Sport Prototipo degli anni Settanta, in particolare della 512 S. Le due grandi ali posteriori creano un caratteristico effetto long tail, alleggerendo visivamente il volume della carrozzeria e integrando le esigenze aerodinamiche in un disegno fortemente riconoscibile. Un linguaggio che combina superfici geometriche e forme sinuose, conservando il carattere scultoreo tipico delle Ferrari.

Foto Di: Ferrari

Ferrari non ripete mai se stessa, ma guarda al futuro, trovando ispirazione anche nella propria storia e nella fantascienza del passato. Le famiglie Sport e Pilot sviluppano identità differenti, conservando proporzioni basse e slanciate, superfici sinuose e scultoree, un'aerodinamica integrata nei volumi e segni stilistici sempre nuovi, talvolta più netti e geometrici.

Ma ogni forma nasce anche da precise esigenze tecniche: architettura meccanica, motorizzazione, aerodinamica e comportamento dinamico concorrono alla definizione del design, fino al più piccolo dettaglio. Lo dimostra il nuovo cancelletto della 12Cilindri Manuale, concepito come un'autentica scultura, quasi un oggetto di design autonomo, eppure perfettamente integrato nell'automobile.

Le nuove interpretazioni del design Ferrari

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Fotogallery: Ferrari 849 Testarossa Spider

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