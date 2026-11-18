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Questa Shelby Cobra vale 25 milioni di dollari

La Flip-Top è un esemplare unico del 1964: carrozzeria apribile, V8 in alluminio e una storia legata alle corse di Shelby

Foto di: Mecum Auctions

Alberto Carmone

Di: Alberto Carmone

18 nov alle 16:00

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Una Shelby Cobra da oltre 25 milioni di dollari? La cifra potrebbe sembrare esagerata persino per una delle sportive americane più ricercate, ma questa non è una Cobra qualsiasi. È la Flip-Top del 1964, il prototipo sviluppato da Ken Miles e Shelby American per esplorare i limiti della vettura.

Questo modello unico sarà protagonista dell’asta Mecum di Kissimmee, in Florida, il prossimo 16 gennaio. A renderlo speciale non è solo la storia, ma anche le soluzioni sperimentali e la conservazione di numerosi componenti originali.

La Cobra che si apre davanti e dietro

La storia del prototipo comincia con una Cobra dall’impostazione ancora vicina alla 289, ma già equipaggiata con un motore 427. Dopo la partecipazione alla 12 Ore di Sebring del 1964, Miles e il gruppo di lavoro Shelby intervengono profondamente sulla vettura.

Shelby 427 Prototype Factory Team Cobra

Foto di: Mecum Auctions

Il telaio viene allungato di circa 7,6 cm, riceve rinforzi e soluzioni derivate dall’esperienza della Daytona Coupé. Cambiano anche le sospensioni, mentre la carrozzeria lascia spazio a una struttura leggera in alluminio realizzata appositamente.

La particolarità è nelle sezioni anteriore e posteriore sollevabili, che scoprono ampie porzioni della meccanica. Da qui nasce il nome Flip-Top, destinato a identificare questo esemplare unico anche molti anni dopo la sua carriera agonistica.

Shelby 427 Prototype Factory Team Cobra, gli interni

Foto di: Mecum Auctions

Secondo la ricostruzione della casa d'aste, è inoltre una delle sole due Cobra costruite negli Stati Uniti presso Shelby American, insieme al prototipo della Daytona Coupé.

Un V8 sperimentale e appena 816 kg

Sotto la carrozzeria trova posto un V8 Ford sperimentale interamente in alluminio, descritto nella documentazione come 427/390 side-oiler, alimentato da grandi carburatori Weber da 58 mm.

La potenza supera i 500 CV, con un peso di circa 816 kg. A completare la ricetta ci sono trazione posteriore e cambio manuale a quattro rapporti.

Shelby 427 Prototype Factory Team Cobra, il V8

Foto di: Mecum Auctions

Il valore della Flip-Top va però oltre i numeri. La vettura racconta il lavoro con cui Shelby e Miles cercavano nuove strade per rendere competitive le proprie auto, mettendo alla prova motori, strutture e sospensioni.

Anche il collegamento col programma Ford a Le Mans appartiene a questo contesto. La sperimentazione dei grandi V8 accompagna lo sviluppo delle GT40 che, nel 1966, conquisteranno la celebre tripletta alla 24 Ore.

Dopo le corse, la CSX2196 viene affidata a Legendary Motorcar, che dedica quattro anni al restauro. La documentazione segnala la presenza di numerosi elementi originali, tra cui telaio, carrozzeria, motore e sospensioni. La vettura viene poi esposta al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach e conquista un primo posto di classe ad Amelia Island.

Ora tornerà davanti ai collezionisti, questa volta sul palco dell’asta. La valutazione indicata supera i 25 milioni di dollari (circa 22,5 milioni di euro), una cifra sostenuta soprattutto dall’unicità e dal legame con Ken Miles. Per sapere se la Flip-Top riuscirà a raggiungerla, bisognerà aspettare l’ultimo rilancio a Kissimmee.

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Fotogallery: Shelby 427 Prototype Factory Team Cobra (1964)

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Fonte: Mecum Auctions

Fonte: Mecum Auctions

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