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Anche le Case auto si preparano a GTA VI

Da BMW a Citroen, passando per Lamborghini: i brand omaggiano le atmosfere di Vice City

Foto di: BMW

Alberto Carmone

Di: Alberto Carmone

18 nov alle 15:00

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GTA VI è dietro l'angolo. Il videogame più discusso della storia si prepara al debutto su console domani 19 novembre e la grande attesa ha contagiato inevitabilmente anche le Case automobilistiche di tutto il mondo.

Sono decine i post apparsi nelle scorse settimane sulle pagine ufficiali Instagram che omaggiano il mondo colorato di Vice City. Gli esempi più recenti arrivano da BMW e Citroen, anche se la tendenza va avanti ormai da diversi mesi.

Da BMW a Ford

Il post di BMW M porta un prototipo della nuova M3 elettrica in una derapata sullo sfondo di magazzini, gru e palme, con il cielo acceso dai colori del tramonto. A rendere più chiaro il riferimento è la didascalia. Prima di darsi malati giovedì 19 - il giorno del debutto del videogioco -, secondo il marchio ci sarebbe da guardare l’ottavo episodio della serie BMW M Electrified su YouTube. Una battuta che intercetta l’attesa dei giocatori e la usa per riportare l’attenzione sullo sviluppo della sportiva.

Tra l'altro, una BMW 325i E30 Cabriolet è stata una delle protagoniste assolute dell'Extended Look mostrato (anche) su Netflix lo scorso agosto.

Citroen sceglie invece il confronto tra generazioni. Nel 2013 - anno dell'esordio di GTA V - c'era la 2CV come icona storica del brand.

Ora, nel 2026, l'eredità è stata raccolta dall'omonimo concept presentato alcune settimane fa al Salone di Parigi.

Il trend l'ha seguito anche Ford, con Bronco, Ranger e Puma posizionate in punti tattici di Vice City, tanto da sembrare delle vere auto da GTA.

La Lamborghini Revuelto pronta per una missione

Già a ottobre Lamborghini aveva pubblicato una Revuelto immersa in un panorama urbano dai colori rosa, viola e blu. Anche il testo accompagna il gioco visivo, chiedendo agli utenti se siano pronti a portare il proprio “gioco” al livello successivo.

Il profilo ufficiale spagnolo di Toyota, invece, si rifà alla Supra A80, ritratta davanti all'oceano. L’alettone, le palme e il sole basso sull’acqua costruiscono una scena dal gusto nostalgico, che rimanda subito alle atmosfere di Leonida, lo Stato fittizio di GTA VI ispirato alla Florida.

C'è poi anche Hyundai Argentina. Qui, una Santa Fe arancione si confonde col cielo infuocato.

Mercedes USA, infine, presenta l'AMG GT 63 elettrica con un altro post saturo nell'azione e nei colori.

Insomma, tutto il mondo - anche quello dell'auto - è pronto a partire per Vice City.

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