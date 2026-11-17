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Le 10 auto più iconiche di GTA

In attesa di GTA VI ripercorriamo la storia della saga di Gran Theft Auto con le auto che ne hanno fatto la storia

Foto di: https://gta.fandom.com/wiki

Alberto Carmone

Di: Alberto Carmone

17 nov alle 15:30

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Mancano 2 giorni al tanto atteso debutto di GTA VI, forse uno dei videogiochi più attesi degli ultimi anni (o decenni). Più volte rimandato il nuovo capitolo della saga di Rockstar Games promette novità su tutti i fronti, da una mappa immensa e dettagliata come mai prima d'ora a un gameplay profondamente rinnovato. E un parco auto più ricco che mai, con una novità fondamentale: bisognerà fare il pieno. Addio infinite scorribande, ma sempre un occhio all'indicatore del carburante.

Nell'attesa del fatidico 19 novembre e dell'arrivo di GTA Vi qualcuno potrebbe mettere le mani (e gli occhi) su GTA V o un qualche suo predecessore, giusto per ingannare l'attesa, girando per San Andreas, Vice City o Liberty City e dintorni. Naturalmente a bordo di un qualche bolide su ruote. Già, ma quale? Per arrivare preparati e cogliere collegamenti con i precedenti capitoli ecco la lista delle 10 auto più famose e iconiche della saga di Gran Theft Auto.

Bravado Banshee

La Bravado Banshee in GTA IV

Foto di: https://gta.fandom.com/wiki

Partiamo con il botto, con quella che forse è l'auto più amata (nonché una delle più veloci) mai comparsa in GTA: la Bravado Banshee. Il debutto è avvenuto in GTA III (ricordo la prima volta che me la sono trovata davanti nello showroom) e da lì è quasi sempre stata presente. E sarà anche in GTA VI. Una cabrio sportiva due posti, palesemente ispirata alla Dodge Viper. Una curiosità: in occasione del lancio di GTA V Rockstar Games (la software house produttrice del videogioco) mise in palio una versione reale della Banshee tra tutti quelli che avrebbero acquistato il gioco. L'auto fu vinta da un ragazzo statunitense, che comprò però il gioco con i soldi della madre, che fu quindi la proprietaria della one-off. Venne venduta qualche anno dopo per 45.200 dollari e negli anni è ha cambiato vari proprietari.

Cheetah

La Cheetah in GTA V

Foto di: https://gta.fandom.com/wiki

Altro pezzo da 90 dell'universo di GTA, una supercar camaleontica che ha cambiato forme e ispirazione nel corso degli anni. In GTA III infatti riprendeva lo stile della Ferrari Testarossa, con un frontale più squadrato. Stile rimasto invariato fino alla pubblicazione di GTA V, dove diventa la versione firmata Rockstar Games della Ferrari Enzo, con qualche influenza derivante dall'universo Pagani.

Infernus

La Infernus di GTA V

Foto di: https://gta.fandom.com/wiki

Se si parla di supercar è facile che si guardi alla Motor Valley e questa volta per la Infernous gli sviluppatori hanno scelto Sant'Agata Bolognese e la Lamborghini Countach, fonte ispiratrice per la coupé vista in numerosi capitoli della saga, da GTA III a GTA V, cambiando leggermente stile avvicinandosi maggiormente a quello della Murcielago.

Pfister Comet

La Pfister Comet di GTA V

Foto di: https://gta.fandom.com/wiki

Con GTA: Vice City debutta la Pfister Comet, una Porsche 911 modificata e ispirata ai modelli di fine anni '70/inizio '80, per poi guardare alle versioni più recenti con il procedere della saga.

Leone Sentinel

La Leone Sentinel di GTA III

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Al contrario degli altri modelli citati la Leone Sentinel è comparsa in appena due episodi (GTA III e Liberty City Stories), quanto basta per farla diventare una delle auto più famose di Gran Theft Auto. Si tratta di una berlina 4 porte che mescola elementi di BMW Serie 3 (E36) ed M3, con l'alettone posteriore molto simile a quello di una Mitsubishi Lancer Evolution. Uno strano mix tra Germania e Giappone, ben più veloce rispetto alle altre berline presenti nei giochi.

Taxi

Il taxi di GTA IV

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Di sicuro almeno una volta vi sarà capitato di scarrozzare in giro per la città un qualche pedone, trasformandovi in tassisti digitali. Il taxi in GTA rappresenta un filo rosso che unisce primo e ultimo capitolo, con forme differenti, praticamente sempre ispirate a quelle della Ford Crown Victoria, praticamente IL taxi statunitense per antonomasia.

Pegassi Zentorno

La Pegassi Zentorno

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Chi vi scrive pensa che la Lamborghini Sesto Elemento sia una delle auto più incredibili mai create. E lo stesso pensa, per quanto concerne l'universo di GTA, della Pegassi Zentorno, controparte costituita da pixel della supercar in fibra di carbonio di Sant'Agata Bolognese. Naturalmente ci sono differenze, in primis per quanto riguarda le luci anteriori, molto simili a quelle della nuova Honda NSX.

Diablo Stallion

La Diablo Stallion di GTA III

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La Stallion è una prezzemolina dell'universo GTA, la sua variante più arrabbiata - chiama Diablo - è comparsa invece unicamente in Grand Theft Auto III e Grand Theft Auto: Liberty City Stories. Si tratta di una classica muscle car statunitense, con tanto di supercharger in bella vista.

Cuban Hermes

La Cuban Hermes di GTA: Vice City

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Una hot rod modificata con fiamme gialle sulla fiancata e scarichi che buttano fuori fuoco quando si accelera a manetta. Basta questo per menzionare la Cuban Hermes, mezzo utilizzato da una banda criminale in GTA Vice City e Vice City Stories.

Obey Tailgater

La Obey Tailgater in GTA V

Foto di: https://gta.fandom.com/wiki

Disponibile unicamente in GTA V - era l'auto del protagonista, poi modificata nel corso della storia) e pronta a tornare anche in GTA VI è di fatto la Audi A6 di Gran Theft Auto, con alcune influenze derivati da A8 e A4.

Il trailer di GTA VI

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