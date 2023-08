Se la nuova ZDX rappresenta il primo grande passo di Acura verso l'elettrificazione, le novità in arrivo non si fermano certo qui. Il brand "americano" di Honda ha anche presentato una nuova concept a Monterey, esposta proprio accanto al primo modello elettrico di serie, che potrebbe far presagire una futura auto sportiva elettrica.

Questo Electric Vision Design Study ha una sorprendente somiglianza con la sportiva NSX ormai fuori produzione. Disegnata insieme alla ZDX presso l'Acura Design Studio di Los Angeles, ha una parte anteriore dotata di sottili fari verticali che imitano quasi l'aspetto del prototipo da corsa IMSA di Acura, una barra luminosa che si estende attraverso il muso leggermente appuntito e uno stemma Acura, tutto illuminato in verde fluo.

Sognamo il futuro

Dave Marek, direttore creativo esecutivo di Acura, ha commentato:

"Il nostro team di progettazione Acura a Los Angeles sta sognando il futuro di Acura Precision Crafted Performance nell'era dei veicoli elettrici. Quest'ultima espressione di un modello ad alte prestazioni completamente elettrico sta ispirando tutti nel nostro studio di design a spingere i confini e volevamo condividere il divertimento con i nostri fan di Acura".

Acura afferma anche che l'Electric Vision Design Study fornisce un'anteprima di un potenziale veicolo elettrico sportivo, anche se non conferma se questa concept raggiungerà o meno la produzione, né dati reali sulla potenza o sulle prestazioni.

La Casa programma di spingere il suo portafoglio di prestazioni nell'era elettrica a partire dalla nuova ZDX Type S, che vanta 500 CV di potenza, ed estendersi ai futuri veicoli elettrici ad alte prestazioni su tutta la linea. Acura spera di vendere 300.000 veicoli elettrici entro il 2030 e una parte significativa di questi indosserà un badge di tipo S.

Questa concept fungerebbe da eccellente sostituta per la sportiva ibrida NSX recentemente uscita di produzione, che in versione standard erogava 520 CV grazie al motore ibrido basato su un V6 biturbo da 3,5 litri, mentre il modello Type S arrivava a 600 CV. Qualsiasi futura sportiva elettrica di Acura certamente supererà queste cifre.