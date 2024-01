Con l'Acura NSX di prima generazione, nota in Europa come Honda NSX, è ormai certificata come auto da collezione ed è lecito pensare che ogni esemplare funzionante abbia trovato casa in un bel garage climatizzato.

Ma non è così, a giudicare dal nuovo video di WD Detailing. Il video documenta il recupero e il restauro estetico di una NSX che negli ultimi due anni è rimasta in un terreno circondato da boschi. E non è bello.

Due anni all'aperto non fanno bene

Due anni potrebbero non sembrare un periodo lungo, ma con le fluttuazioni di temperatura che si verificano con l'alternarsi delle stagioni, c'è un sacco di tempo per sviluppare muffe nell'abitacolo e per far sì che gli animali si sentano a casa.

Prima ancora che l'auto venga caricata completamente sul rimorchio durante l'estrazione, il team nota l'orribile odore proveniente dall'abitacolo della NSX e vede un topo apparire da sotto l'auto e scappare via. Brutto segno.

Dal nido di topi allo splendore di un tempo

Non ci vuole molto perché WD Detailing scopra un gigantesco nido di topi nell'area del bagagliaio dietro il motore. Il team ha dichiarato che l'odore era così forte che tutti hanno dovuto indossare i respiratori per ore mentre il garage si arieggiava. Sotto i sedili hanno trovato muffa e altre tracce di topi. E mentre si lavava il vano motore, un altro topo è apparso e si è allontanato dall'auto.

Ma la muffa e i nidi di topi non possono competere con un team di professionisti del detailing. La squadra elimina rapidamente tutto il sudiciume incrostato sulla vernice della Honda e i fastidiosi residui interni, prendendosi il tempo di rimuovere i sedili per una pulizia approfondita. Il team si occupa anche di lucidare l'esterno, riportando in vita la vernice nera graffiata e sbiadita. È una trasformazione impressionante e incredibilmente soddisfacente da guardare.