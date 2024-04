Come alcuni già sapranno Aryton Senna ha avuto un ruolo molto importante nello sviluppo della Honda NSX di prima generazione. Il leggendario pilota di Formula 1 ha messo alla prova i prototipi, dando il suo feedback agli ingegneri su come migliorarla. Per questo Honda gli aveva regalato alcuni esemplari e oggi uno di questi è in vendita. Ma non è certo per tutte le tasche.

La Honda NSX rossa del 1991 è disponibile su AutoTrader, nel Regno Unito, con un prezzo di vendita di 500.000 sterline, circa 581mila euro al cambio attuale.

La guidava Senna in persona

Il legame con Senna è ovviamente ciò che rende questa NSX speciale. Ci sono molte foto che li ritraggono insieme.

La documentazione presente nella galleria fotografica sostiene che l'auto è stata inizialmente inviata in Portogallo per uso personale di Senna ed è lì che l'attuale proprietario, Robert McFagan, l'ha acquistata.

"Ho acquistato l'auto per la prima volta nel 2013 durante un viaggio in Algarve, in Portogallo, e da allora la possiedo, custodendola con orgoglio nella mia tenuta nell'East Sussex - ha detto -. La NSX rossa di Senna gli era stata regalata da Honda, con cui aveva una partnership commerciale e Senna la usava spesso durante i suoi soggiorni in Portogallo".

Gli interni della Honda NSX in vendita

Un pezzo da museo

L'annuncio dice che questa Honda ha percorso 62.925 km, ma per il resto non ci sono informazioni particolari a disposizione. Gli interni sono neri e, a giudicare dalle foto, è presumibilmente in ottimo stato.

Ad agosto 2024 è già previsto che sarà esposta alla Senna Exhibition di Silverstone per questo il venditore "preferirebbe che l'auto fosse ritirata dopo la chiusura della mostra".