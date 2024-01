Una Lamborghini Diablo VT Roadster verniciata su misura ordinata dall'ex presidente Donald Trump è stata venduta all'asta Barrett-Jackson di Scottsdale per 1,1 milioni di dollari, diventando così una delle Diablo più preziose del pianeta.

Trump ordinò questa Diablo VT Roadster nuova nel 1997, scegliendo di farla verniciare in un colore Blu Le Mans che non era disponibile in catalogo, ma venne realizzato apposta per lui. Questa quindi è l'unica Diablo VT Roadster del 1997 verniciata così, il che la rende un vero e proprio pezzo unico.

A Trump piaceva così

Oltre al colore, la Diablo VT Roadster è stata ulteriormente personalizzata da Lamborghini per Trump con una targa speciale installata sulla portiera con la scritta "Donald Trump 1997 Diablo". Il motore è il V12 ad aspirazione naturale da 5,7 litri che eroga la potenza di 492 CV.

La Diablo è stata venduta da Trump nell'estate del 2002 e nel 2016 è comparsa su eBay con l'annuncio di un proprietario che l'avrebbe acquistata nel 2005. Non è chiaro se la Lamborghini abbia cambiato proprietario da allora fino a oggi, ma quando è stata messa in vendita nel 2016 su eBay aveva 14.655 miglia all'attivo (23.584,9 km) e ora il contachilometri segna 15.431 miglia (24.833,7 km).

La Lamborghini Diablo VT Roadster di Donald Trump

Un'asta da record

Barrett-Jackson afferma che la vendita dell'ex Diablo di Trump segna un record mondiale per i prezzi d'asta delle Diablo.

Le Diablo VT Roadster in condizioni simili, senza il legame con la celebrità, sono abitualmente offerte a circa la metà del prezzo di questa (o meno), stando ai recenti risultati delle aste Bring A Trailer.