La Lamborghini Diablo fa parte dell'Olimpo delle supercar. Un gioiello nato nel 1990 in quel di Sant'Agata Bolognese e capace di far sognare batterie di appassionati. Tra questi c'è anche Emanuel Colombini: collezionista, pilota nel campionato Lamborghini Super Trofeo e fondatore della Eccentrica Cars, startup con base a San Marino creatrice della Diablo Eccentrica.

Si tratta di un restomod che riprende alcuni elementi dalle varie edizioni di Diablo prodotte tra il 1990 e il 2001 e pronto a essere prodotto in appena 19 esemplari, con debutto davanti al grande pubblico in programma per il Goodwood Festival of Speed (13 - 16 luglio) per poi spostarsi a Monterey per la Car Week.

Lavoro di squadra

Creata in collaborazione con BorromeodeSilva e vari partner come Pirelli, Brembo, Marantz, Capristo e Alcantara la Diablo Eccentrica ha come base di partenza una Lamborghini Diablo del 1990, la primissima serie, e lo stile della carrozzeria guarda invece alla Diablo GTR del 1999, quella con il V12 portato a 590 CV. Anche se in questo caso manca la grossa ala posteriore.

Mancano anche gli iconici fari a scomparsa, presenti sulle prime versioni della Diablo e poi sostituiti da proiettori fissi, ma il fascino della supercar disegnata da Marcello Gandini (e perfezionata dal centro stile Chrysler, all'epoca proprietaria di Lamborghini) rimane inalterato.

Anche perché il V12 aspirato di 5,7 litri rimane al suo posto e butterà (deve ancora essere terminato) a terra 550 CV e 600 Nm di coppia, rispettivamente 58 e 20 in più rispetto alla Diablo del 1990.

Negli interni la Diablo Eccentrica mixa il fascino della donor car con elementi moderni ma dal gusto retrò, come la strumentazione digitale con grafica stile pixel art. Ci sono poi dettagli in fibra di carbonio, come il piantone dello sterzo, ed ettari di Alcantara a ricoprire buona parte delle superfici.

Un lavoro certosino per un restomod ricco di fascino destinato a pochi appassionati. Con conto di banca ben nutrito. Il prezzo della Diablo Eccentrica infatti parte da almeno 1,2 milioni di euro, escluse varie personalizzazioni. Ed esclusa l'auto. Nel conto finale infatti bisognerà aggiungere l'importo necessario per recuperare una Lamborghini Diablo originale.