La maggior parte delle auto nuove che si vedono in giro oggi sono bianche, nere o grigie. Si tratta di un'abitudine nata durante gli anni '90 che continua ancora oggi Non tutti sanno però che la maggior parte delle case auto offre a listino anche molte altre tonalità, dedicate a tutti quegli acquirenti che desiderano qualcosa in più.

Nel corso del 2023 hanno debuttato più di 30 nuove tinte, che spaziano dal verde intenso all'arancione, con molte altre tonalità vivaci nel mezzo. Scopriamole tutte.

Acura

Grigio Gotham

Iniziamo la nostra rassegna in ordine alfabetico con un brand non presente in Europa. Si tratta di Acura, parte di Honda, che nel corso dell'anno ha presentato la berlina TLX Type S PMC Edition, in colorazione Gotham Gray con finitura opaca.

La tinta è la stessa che inizialmente era stata prevista per la NSX Type S, ma che alla fine è arrivata anche sulla berlina. La casa ha abbinato questo colore a finiture nere sullo splitter anteriore, sulle maniglie delle porte, sulle soglie laterali e sui terminali di scarico, per soli 50 esemplari.

Audi

Verde Goodwood

Il 2023 ha segnato la fine definitiva della produzione dell'Audi TT. La versione Final Edition è stata presentata, solo per gli Stati Uniti, in una speciale tonalità verde chiamata Goodwood Green Pearl che richiama lo stesso verde disponibile sul modello di prima generazione e abbinato al tetto grigio e a paraurti grigio opaco.

Bentley

Bentley Batur

Verde Wasabi, Arancione Sunbeam, Blu Daybright, Argento Fine Brodgar

La divisione Mulliner di Bentley nel corso del 2023 ha creato una serie limitata di Batur appositamente colorate. I clienti potevano scegliere in fase d'ordine la coupé da quasi 3 milioni di euro nelle tonalità Wasabi Green, Sunbeam Orange, Daybright Blue o Fine Brodgar Silver.

BMW

Urban Green, Anglesey Green, Petrol Mica, Sepia Metallic

Anche BMW quest'anno ha presentato alcune nuove vernici, in particolare sul SUV XM. L'Urban Green è una di queste, che evoca lo stesso colore mimetico dei veicoli militari: una tinta che ben si addice a un SUV simile.

Insieme è stata introdotta a listino anche una tonalità più chiara chiamata Anglesey Green Metallic, il Petrol Mica Metallic, un blu scuro ma con alcune sfumature verdi che creano una tonalità verde acqua, e il Sepia Metallic, l'ultima delle tonalità BMW Individual per la XM che mescola toni blu e grigi.

Cadillac

Giallo Cyber

I modelli Cadillac CT4-V e CT5-V Blackwing hanno festeggiato 20 anni di produzione nel 2023. Per l'occasione, la casa automobilistica ha presentato alcune nuove opzioni di allestimento e un colore speciale mai visto prima nella gamma: il Cyber Yellow, disponibile esclusivamente negli Stati Uniti.

Chevrolet

Nero pantera opaco

L'attuale generazione di Chevrolet Camaro si prepara a salutarci definitivamente. Come canto del cigno, la casa sta producendo una serie limitata di modelli denominata Collector's Edition. La ZL1, in particolare, è limitata a sole 350 unità ed è disponibile in Panther Black Matte, che è la prima tonalità opaca disponibile dalla fabbrica per la sportiva.

Ferrari

Oro Mercury

Sempre quest'anno Ferrari ha presentato la super sportiva da pista KC23 in esemplare unico durante il Goodwood Festival of Speed. La tonalità scelta per rivestire la speciale carrozzeria si chiama Oro Mercury ed è stata ideata con un effetto liquido, ottenuto grazie a una vernice a quattro strati con finitura a specchio.

Ford

Grigio polimetico

A proposito di effetto "metallo liquido", anche la vernice della sportivissima Ford Mustang GTD è stata progettata in maniera simile. Si chiama Polymimetic Gray come riferimento alla forma dell'androide T-1000 del film Terminator 2.

Infiniti

Nero opale metallizzato

Anche se non è più ufficialmente importata in Italia, Infiniti ha presentato quest'anno un'edizione speciale della Q50 in un colore unico chiamato Black Opal Metallic. Secondo la casa, questa tonalità può avere sfumature blu, verdi o viola a seconda dell'angolazione o del modo in cui la luce la colpisce. Ma tutte le foto ufficiali fanno apparire la tonalità più vicina al marrone o al nero.

Jeep

Jeep Gladiator

Punk'n, Bikini

Quest'anno Jeep ha presentato due nuovi colori per il pick-up Gladiator. Il colore arancione Punk'n è tornato quest'anno nella gamma dopo essere stato assente dall'elenco degli optional dal 2020 e, come suggerisce il nome, è simile a un arancione zucca. Il secondo colore è più particolare: il nuovo Bikini, una tonalità scura di verde acqua che sembra ispirarsi all'oceano.

Maserati

Blu Interaction Night, Verde Royale, Nero Notte

Le Maserati Grecale e la MC20 sono ora disponibili nella nuova vernice Night Interaction. Si tratta di una tonalità grigio-blu con finitura satinata ispirata alla vernice disponibile per la Ghibli coupé nel 1967.

Accanto alla Night Interaction è disponibile anche la tinta Verde Royale, di colore verde chiaro. Quest'ultima deriva da un colore disponibile per la Maserati Quattroporte nel 1986.

McLaren

Cerulean Blue

Anche il team McLaren Special Operations ha fatto debuttare quest'anno una serie di tonalità speciali per la GT (prima dell'aggiornamento in GTS). Il Cerulean Blue ha riportato in auge un colore originariamente disponibile per la P1, che sembra verde acqua a seconda della luce che colpisce la carrozzeria.

Mercedes-Benz

Orange Flame Metallic

Il colore più particolare presentato da Mercedes-AMG nel 2023 si chiama Orange Flame Metallic ed è quello usato per svelare in anteprima la Mercedes-AMG SL63 Big Sur edition, ispirata alla California. È una tonalità che evoca il tramonto.

Porsche

Leblon Violet Metallic, Essmanngreen

La divisione di personalizzazione Sonderwunsch di Porsche ha creato un colore unico per la nuova Panamera chiamato Leblon Violet Metallic. La tinta è un viola scuro con accenti castagna e il trasparente include pezzi di oro vaporizzato per aggiungere lucentezza alla carrozzeria.

Ma se pagate Porsche abbastanza, la casa automobilistica creerà un colore personalizzato per voi attraverso il suo programma Paint-To-Sample Plus. Il pilota Michael Essmann ha fatto esattamente questo e il risultato è stato l'Essmanngreen. Si tratta di una tonalità verde che fa tornare in mente gli anni '70.

Ram

Baja Yellow

Il marchio Ram ha presentato nel 2023 il colore speciale Baja Yellow per il 1500 Rebel Havoc Edition, il tutto abbinato a finiture a contrasto scure.

Rolls-Royce

Rolls-Royce Amethyst Droptail

Stardust Blue, Pearl Rose, La Rose Noire

I clienti Rolls-Royce vogliono sentirsi sempre speciali, ovviamente, e questo significa che la casa automobilistica propone spesso nuovi colori. Quest'anno ce ne sono stati diversi. La Cullinan Blue Shadow Edition è stata verniciata in una tonalità cerulea scura chiamata Stardust Blue.

Se volete una tonalità ancora più speciale, invece, La Rose Noire per il modello Droptail evoca il colore di un bicchiere di vino rosso. Per rendere quest'auto ancora più speciale, nell'abitacolo è presente un orologio del produttore di orologi di lusso Audemars Piguet.

Tesla

Tesla Model S Plaid Track Pack

Rosso Ultra

Se volete la vostra Tesla Model S o X in una tonalità molto particolare, il brand di Elon Musk ha introdotto quest'anno l'Ultra Red per i suoi due modelli più popolari. Il colore rosso intenso accentua le linee slanciate delle auto americane molto aerodinamiche.

Toyota

Toyota GR Corolla

Blue Flame, Arancione Plasma, Terra

Infine Toyota ha presentato quest'anno il brillante Blue Flame per la Corolla GR 2024. Per la Supra, invece, la casa ha tolto i veli dal Plasma Orange, una tonalità molto accattivante che ha deciso di utilizzare sui modelli a tiratura limitata GT4 Special Edition e 45th Anniversary Edition.