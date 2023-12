La produzione della Chevrolet Camaro è ufficialmente terminata. L'ultimo esemplare prodotto è una ZL1 1LE con cambio manuale, uscita dalla catena di montaggio di Lansing, nel Michigan, all'inizio di questa settimana, come ha confermato la casa ai nostri colleghi di Motor1.com US.

La notizia era attesa da tempo e conclude un ciclo, per quanto riguarda l'attuale generazione, iniziato nel 2010, che l'ha portata perfino al Cinema nel celebre film Transformers.

Un'auto celebre

L'informazione secondo la quale Chevrolet avrebbe ritirato la Camaro dal commercio dopo il model year 2024 circolava in rete già da alcuni anni. Nel mese di marzo 2023 la casa aveva poi annunciato la decisione in via definitiva e per "celebrare" il modello aveva presentato la Collector's Edition (in copertina), prodotta in soli 350 esemplari e basata sulla versione ZL1 in colorazione Panther Black Matte.

A novembre, poi, dalla fabbrica era uscito l'ultimo motore LT4 V8 sovralimentato, lo stesso della versione ZL1.

Chevrolet Camaro Exorcist Final Edition by Hennessey

Guardando indietro nel tempo, si tratta della seconda volta che la casa decide di interrompere la produzione del modello, dato che la prima serie è stata prodotta per ben quattro generazioni, dal 1967 al 2002, mentre la seconda e attuale dal 2010 a oggi.

Infine, come sempre in questi casi, è opportuno anche guardare la questione da un punto di vista numerico. La Camaro model year 2024 non ha avuto un anno troppo negativo in termini di vendite.

Ford e Dodge hanno venduto rispettivamente più Mustang e Challenger, tuttavia Chevrolet ha immatricolato 24.688 esemplari della sua pony car fino al terzo trimestre, con un incremento del 28,7% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Chevrolet Camaro 2020

Un possibile ritorno

Nell'annunciare il ritiro del modello, il vicepresidente globale di Chevrolet, Scott Bell, ha dichiarato: "Anche se oggi non annunciamo un nuovo modello immediato, state certi che questa non è la fine della storia della Camaro".

Dunque in futuro una Chevy Camaro (come la chiamano negli States) potrebbe davvero tornare, forse elettrica o forse semplicemente elettrificata, come la Corvette E-Ray.