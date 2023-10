Per la Chevrolet Camaro si avvicina il momento dei saluti. L’iconica muscle car americana verrà ritirata dal mercato nei prossimi mesi chiudendo così un capitolo lungo 57 anni.

Il tuner texano Hennessey – da sempre specializzato in folli elaborazioni di sportive, SUV e pick-up a stelle e strisce – ha reso omaggio alla sua maniera alla Camaro presentando la Exorcist “Final Edition”.

È stata “esorcizzata”

Basata sulla Camaro ZL1 da oltre 650 CV, la Exorcist porta all’estremo il 6.2 V8 di serie fino all’incredibile quota di 1.000 CV e 1.310 Nm di coppia. Il miglioramento del 54% nella potenza e del 49% nella coppia è dovuto ad una serie di aggiornamenti importanti al powertrain, tra cui un sostanzioso ritocco alla parte elettronica, con l’aggiunta della centralina HPE Engine Management.

Chevrolet Camaro Exorcist Final Edition by Hennessey

Inoltre, i tecnici di Hennessey hanno installato un nuovo compressore volumetrico, nuovi iniettori, sedi dei cilindri e pompa del carburante. Tra le novità meccaniche c’è anche un impianto di scarico personalizzato per migliorare ulteriormente il sound della Chevrolet.

Come un dragster

La Camaro in formato Exorcist Final Edition scatta da 0 a 100 km/h in 2,1 secondi e copre i 400 metri da fermo in soli 9,57 secondi, mentre la velocità massima è di 350 km/h.

Chevrolet Camaro Exorcist Final Edition by Hennessey

Oltre alle prestazioni da vero dragster, ogni Chevrolet è contraddistinta da una speciale placchetta sulla testata che indica il numero di produzione della vettura, che sarà realizzata in appena 57 esemplari. Tra l’altro, ogni Final Edition si distingue per la presenza di una serie di grafiche speciali sulla carrozzeria.

Purtroppo, Hennessey non parla del prezzo, anche se per gli appassionati non sarà certamente facile mettersi in garage una creatura del genere. Tra l’enorme potenza in gioco e la produzione limitata, la Exorcist Final Edition sarà una bestia rarissima.