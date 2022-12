C’è una (potentissima) tradizione in casa Chevrolet iniziata nel 1969. Ogni anno, il marchio presenta una Camaro fuoriserie, la COPO, pensata esclusivamente per correre in pista. E, anche per il 2023, il brand ha mantenuto la parola con un motore esagerato e un body kit da dragster per l’americanissima corsa sul quarto di miglio.

10,35 litri possono bastare?

Chevrolet definisce la Camaro COPO 2023 come l’auto dotata del “più grande e cattivo” V8 di sempre. Guardando la cilindrata, è difficile non credere agli americani: il Big Block ZZ632 è da 10,35 litri. Addirittura, questo motore è ancora più esagerato rispetto al 9.4 V8 presentato nel 2022, ma Chevrolet non ha ancora annunciato cavalli e coppia definitivi.

In ogni caso, si parla di oltre 1.000 CV e 1.188 Nm, ma chi desidera una Camaro più “addomesticata” può scegliere delle motorizzazioni più contenute. La COPO, infatti, si può ordinare anche con un 7.0 V8 da 470 CV e con un 5.7 V8 con compressore volumetrico da 580 CV. Ma chi sceglie il 10,35 litri può aggiungere anche degli inserti colorati in Vivid Orange per personalizzare il vano motore.

Il motore della Chevrolet Camaro COPO 2023 Uno scorcio degli interni della Camaro COPO 2023

Come detto, la vettura non si può guidare su strada ed è disponibile solo su ordinazione dopo aver versato una caparra di 15.000 dollari (circa 14.000 euro). Il prezzo finale, invece, è intorno ai 130.000 euro.

Viste l’immensa cilindrata e il kit carrozzeria equipaggiato dalla Camaro (con tanto di gomme extra large Hoosier), appare difficile immaginarsi questa Chevrolet in un circuito tecnico come quello di Laguna Seca, per esempio. Sarà decisamente più probabile avvistarla nelle gare d’accelerazione, dove potrà sfidare altri mostri a stelle e strisce come la Dodge Challenger Demon o la Shelby Mustang GT500.