Tanti le hanno sognate vedendo i film della saga “Transformers”. Ora, quelle stesse auto sono in vendita e sono pronte a passare dal grande schermo al garage di un collezionista.

La concessionaria di Miami Curated ha pubblicato l’annuncio di quattro modelli decisamente insoliti provenienti direttamente dal set di Trasformers. Solo un annuncio? Sì, perché gli esemplari possono essere acquistati solo in un unico pacchetto per 2 milioni di dollari complessivi (1,8 milioni di euro).

Le star della saga

I modelli in vendita non solo sono apparsi nei film, ma hanno fatto parte della vastissima collezione privata del regista Michael Bay.

Il pezzo forte del pacchetto è la Chevrolet Camaro del 2010 rinominata “Bumblebee” e apparsa in Transformers 3 “Dark of the Moon”. Si tratta di un modello unico prodotto da General Motors e basato, naturalmente, su un vero esemplare di Camaro SS radicalmente rivisto nella carrozzeria e nelle ruote. L’auto è stata esposta anche al Salone di New York del 2010 ed è stato fonte d’ispirazione per una serie infinita di modellini.

C’è, poi, una Mercedes SLS AMG, sempre mostrata in Transformers 3. Secondo Curated, questo modello, guidato nel film dalla modella Rosie Huntington, ha un abitacolo con caratteristiche uniche per il mercato americano.

Personalizzate e come nuove

La collezione continua con una speciale Ford Mustang GT della polizia apparsa in Transformers “L’ultimo Cavaliere”. Pesantemente modificata nell’estetica con un’aerodinamica aggressiva, luci lampeggianti e bull bar, questa Ford presenta una tinta Deep Impact Blue e interni in pelle marrone.

Infine, c’è la Lamborghini Aventador del 2014 Grigio Titans prodotta specificatamente per Michael Bay e vista in Trasformers 4 “L’era dell’estinzione”. Le quattro cifre finali del numero di telaio sono (non casualmente) “1963”, l’anno di fondazione della Casa del Toro. Il modello ha percorso poco più di 3.000 km e ha ancora le protezioni in plastica nella parte interna delle portiere.

Siete interessati a mettervi al volante di un Transformer? Non resta che fare la vostra offerta.