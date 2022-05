Girare l'America a bordo di una Ford Mustang è quel sogno di viaggio che in fondo desideriamo fare un po' tutti nella vita. Ma quale Mustang scegliere tra le tante versioni disponibili? Se già farlo con una 2.3 Ecoboost cabrio potrebbe essere un'esperienza davvero emozionante Hertz per l'estate 2022 propone anche un'altra alternativa, piuttosto veloce.

Grazie a un accordo con il famosissimo preparatore Shelby, entrano nel parco del noleggiatore alcune edizioni speciali della sportiva americana, compresa la GT500-H Fastback da 900 CV.

La più potente di sempre

La versione GT500-H della Mustang, preparata da Shelby, è la più potente "ufficiale". Escludendo infatti le Mustang preparate da tuner lontani da Ford, questa speciale rielaborazione dello storico preparatore americano è quella con più CV e coppia in assoluto.

Forte di 900 CV sviluppati dal 5.2 V8 Predator americano, è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi per una velocità massima non dichiarata, ma sicuramente difficilmente raggiungibile dalle altre Mustang.

Prezzi e modalità

Né la Casa né il noleggiatore hanno dichiarato i prezzi e le disponibilità per affittare una tra le più potenti Mustang in circolazione, quello che è certo però è che la GT500-H Fastback non sarà l'unica alternativa ad alte prestazioni nel listino di Hertz per l'estate 2022.

L'azienda ha infatti scelto di dare il benvenuto nella sua flotta anche alla meno potente versione Shelby GT-H da 450 CV, sia in versione fastback che cabrio.

Le due Mustang V8 si potranno noleggiare nelle città di Atlanta, Dallas, Las Vegas, Los Angeles, San Diego, San Francisco, Miami, Orlando e Tampa, con la GT-H in 4 colori diversi e la GT500-H in bianco o nero.