La nuova Ford Mustang potrebbe essere svelata il 17 aprile 2023. L’indiscrezione – non confermata ufficialmente – arriva direttamente da Car and Driver, secondo cui la Casa americana presenterà il nuovo modello a 59 anni esatti dal lancio della primissima generazione avvenuta alla Fiera di New York nel 1963.

Si tratterebbe, quindi, di una data iconica per quella che potrebbe essere l’ultima Mustang con motore termico.

Come cambia dentro e fuori

Come sarà la nuova Mustang? A giudicare dalle prime foto spia e dai rumors, non sarà molto diversa da quella attuale. Almeno nell’estetica. La carrozzeria, infatti, manterrà lo stile del modello attualmente in vendita evolvendosi solamente nella zona frontale e posteriori con fari e paraurti ridisegnati. Oltre a nuove tinte e nuovi stili per i cerchi in lega, la Ford continuerà a distinguersi per le sue classiche linee da pony car.

È nell’abitacolo che potrebbero esserci le maggiori novità. L’idea del marchio è di elevare la qualità di rivestimenti e tecnologia puntando su una strumentazione completamente aggiornata. Ecco perché negli interni potremmo trovare un quadro strumenti nuovo nella forma e nella grafica e un sistema d’infotainment di nuova generazione per distanziarsi completamente dalla concorrenza rappresentata, ad esempio, da Dodge Challenger e Chevrolet Camaro.

Motorizzazioni e versioni speciali

Un altro elemento importante nella nuova Ford Mustang sarà il telaio che dovrebbe risultare ancora più performante e in grado di combinare al meglio i desideri di una guida sportiva e confortevole, come nelle migliori gran turismo.

A spingere la sportiva a stelle e strisce saranno un 2.3 turbo a 4 cilindri da circa 320 CV (un’evoluzione dell’unità venduta anche in Europa fino al 2021) e l’immancabile 5.0 V8 da oltre 450 CV. Quest’ultimo potrebbe essere rielaborato in chiave ibrida e con la trazione integrale per essere ancora più potente e appetibile anche per il mercato europeo.

Nella gamma non dovrebbe mancare anche un’erede della GT500 col 5.2 V8 e oltre 760 CV. Le trasmissioni saranno sempre un manuale a 6 marce e un automatico a 10 rapporti.

Come nelle precedenti generazioni, Ford lancerà numerose edizioni speciali rielaborate nell’estetica e nel motore. Queste ultime potrebbero essere proposte con maggiore frequenza rispetto al passato, dato che nel 2026 negli Stati Uniti ci sarà una stretta su emissioni e consumi delle auto nuove.

Intanto, a proposito di versioni sportive, Ford realizzerà anche una Mustang GT3 che dovrebbe prendere parte alla 24 Ore di Daytona nel 2024. Sarà seguita da una versione stradale?