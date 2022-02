Negli Stati Uniti una delle sportive più attese è la nuova Ford Mustang. Prevista tra fine 2022 e il 2023, la generazione S650 porterà con sé tante novità per quanto riguarda il powertrain, mentre l’estetica dovrebbe rappresentare un’evoluzione del modello attualmente in vendita.

La dotazione, comunque, sarà ancora più ricca e a dare qualche ulteriore indizio sono le nuove foto spia scattate su un prototipo diverso da tutti gli altri avvistati in precedenza.

Si traveste da Mach 1 e Shelby

Il corpo della nuova Mustang è ancora avvolto da spesse mimetizzazioni e occorrerà tempo per vederne i primi veri dettagli. Le novità più interessanti delle foto sono in una delle pochissime parti scoperte: le ruote. Il muletto è equipaggiato con pneumatici Pirelli P Zero con battistrada 275 al posteriore e cerchi in lega estremamente simili a quelli della versione Mach 1.

Inoltre, c’è da notare il particolare impianto frenante con doppia pinza, una soluzione adottata dalle sportive più estreme, tra cui la Shelby GT500. È difficile, però, che questo prototipo rappresenti già la nuova Mach 1 o la nuova Shelby.

È più probabile che Ford offra sulla Mustang GT diversi pacchetti opzionali per rendere più aggressiva solo l’estetica o, come in questo caso, aumentare anche le prestazioni intervenendo sull’impianto frenante, sugli pneumatici e altri aspetti meccanici.

Le motorizzazioni per tornare regina

Nel listino della Ford Mustang non mancheranno diverse alternative. La pony car monterà una versione evoluta dell’attuale 2.3 EcoBoost a 4 cilindri da 290 CV, mentre dovrebbe confermare il rombante 5.0 V8 con potenze intorno ai 450 CV, entrambi disponibili con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 10 marce.

La grande novità della settima generazione potrebbe essere l’introduzione della prima motorizzazione ibrida a trazione integrale che dovrebbe essere introdotta qualche mese dopo il debutto.

Sta di fatto che l’arrivo di una nuova Mustang è atteso anche dal management Ford. Per la prima volta dal 2016, il modello dell’Ovale Blu è stato battuto dalla Dodge Challenger (in vendita dal 2008 e aggiornata pochissimo negli anni) nella classifica delle vendite 2021.

A giustificare il calo potrebbe essere stata la crisi dei chip, il lancio di numerosi pacchetti speciali per la Challenger o semplicemente i rumors sull’erede della Mustang, con questi ultimi che avrebbero spinto tanti appassionati a rinviare l’acquisto.