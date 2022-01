Non è la prima volta che vediamo un prototipo pesantemente camuffato di Ford Mustang GT di settima generazione, mentre si aggira per le strade che circondano la sede Ford di Detroit. Stavolta però c'è di più: non solo foto, ma anche un video spia.

E con questo arriva una conferma: oltre a uno sguardo sugli esterni e sugli interni, il video permette di ascoltare il suono del V8 che si nasconde sotto il cofano, a dimostrazione che la settima generazione di Ford Mustang GT non rinuncerà ancora agli otto clindri.

Rumorosa tipicamente da muscle

La clip sulla Mustang GT da collaudo è lunga poco più di tre minuti, e non è una delle classiche riprese fatte a distanza - tant'è che, intorno al minuto 1:30, la telecamera si avvicina quanto basta da poter sbirciare dentro e notare la presenza di un volante Bullitt.

Come detto poco sopra però la conferma più interessante è l'inconfondibile suono rauco di un V8 sotto il cofano - soprattutto intorno al minuto 2:28 durante una piccola accelerata. Ma anche se sappiamo che sarà un otto cilindri, non sappiamo "quale": potrebbe essere facilmente il familiare 5.0L, disponibile già per l'attuale, ma anche un 6.8L Big Block non sembra impossibile come idea.

C'è un punto interrogativo anche sulla trasmissione. Il video e le foto non sono molto chiari a riguardo, ma dopo il primo piano all'interno del veicolo il guidatore sembra "muovere qualcosa" intorno a dove si troverebbe la leva di un cambio manuale, appena prima di partire. Alcune accelerazioni fanno anche sentire una "pausa" tra una marcia e l'altra, il che sembrerebbe confermare una trasmissione a tre pedali. Nulla di certo per il momento, ma questi fattori ci danno motivo di sperare.

Insieme al video sono arrivate alcune nuove foto spia (qui sopra) dello stesso prototipo, e le ruote identiche all'attuale Mustang GT di questo mulo lasciano supporre con pochi dubbi che si tratti di una futura GT da collaudo.

Le pesanti camuffature nascondono praticamente ogni dettaglio della sportiva Ford, ma guardando attentamente i parafanghi dietro la ruota anteriore pare di intravedere degli "sfiati" aerodinamici nascosti.

Per avere le idee più chiare servirà attendere una fase più avanzata dello sviluppo della nuova Mustang GT di settima generazione, mentre per il debutto ufficiale probabilmente si arriverà al 2023.