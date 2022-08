L’anti-Bugatti americana si “scopre” del tutto. All’evento The Quail della Monterey Car Week, Hennessey presenta la Venom F5 Roadster, la versione senza tetto della scatenatissima hypercar da quasi 2.000 CV.

Destinata a pochissimi fortunati in grado di sborsare 3 milioni di dollari, è definita dalla stessa Casa come la “cabriolet più veloce di sempre”. E non stentiamo a crederci, visto che l’attuale record è stato stabilito proprio da Hennessey con una Venom GT Spyder del 2016 lanciata a 427 km/h.

Formula confermata

Meccanicamente e strutturalmente, la Venom F5 Roadster è molto simile alla Coupé. Hennessey utilizza sempre una monoscocca in fibra di carbonio per contenere il peso complessivo in soli 1.405 kg. Invariate anche le dimensioni, con 4,67 m di lunghezza, 1,97 m di larghezza e 1,13 m di altezza.

Naturalmente, la principale differenza nei confronti della Coupé è il tetto rimovibile. Realizzato in fibra di carbonio, è rivestito internamente in alcantara e si collega alla scocca tramite un sistema di aggancio rapido. Il pannello pesa solo 8 kg rendendo così semplici le operazioni di montaggio e smontaggio.

I proprietari possono conservare il tetto in una borsa in pelle Merino personalizzata o in un piedistallo realizzato in fibra di carbonio.

In aggiunta, la Roadster si distingue dalla Coupé grazie ai nuovi cerchi in lega di alluminio a sette razze con le scritte “Hennessey” e “Roadster” incise durante un particolare processo che richiede diverse settimane.

Senza tetto a quasi 500 all’ora

Il cuore della Hennessey è il 6.6 V8 biturbo chiamato “Fury”. L’impressionante motore a 8 cilindri non elettrificato scarica i suoi 1.842 CV e 1.617 Nm di coppia sulle sole ruote posteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. La Casa non parla dello scatto 0-100 km/h (probabile che sia sempre intorno ai 2,6 secondi della Coupé), ma sottolinea la folle velocità massima di 300 miglia orarie, ossia 483 km/h.

La Venom F5 Roadster sarà costruita negli stabilimenti della Casa in Texas in soli 30 esemplari al prezzo di 3 milioni di dollari l’una (circa 2,93 milioni di euro). Le prime consegne sono previste a fine 2022, mentre l’anteprima assoluta, come detto, è all’evento The Quail della Monterey Car Week.