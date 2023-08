Il piacere di guidare all'aria aperta si fonde con l'adrenalina della pista. Hennessey Special Vehicles, il costruttore di hypercar con sede in Texas, presenta la sua nuova hypercar: la Venom F5 Revolution Roadster.

La nuova Venom F5 Revolution Roadster è stata completamente reingegnerizzata rispetto alla sorella Coupé per ottenere le massime prestazioni su strada e in pista, con una maggiore agilità e senza compromessi.

Nata per la pista

La serie di miglioramenti include splitter anteriori e posteriori significativamente più grandi, piani di immersione sulla fascia anteriore e un alettone posteriore distintivo, sospensioni riadattate, nuovi cerchi e telemetria digitale della pista. La Revolution Roadster è dotata di una presa d'aria centrale alta, ripresa dalla Revolution Coupé, che convoglia l'aria fresca nel vano motore della F5, dove si trova il V8 biturbo da 6,6 litri "Fury" di Hennessey da 1.842 CV, montato al centro del telaio monoscocca in fibra di carbonio.

Un dettaglio del particolare tetto della Hennessey Venom F5 Revolution Roadster

A differenza della Coupé, il tetto della F5 Revolution Roadster è stato riprogettato con un pannello rimovibile (anche da una sola persona, pesa 8 kg) realizzato con materiali compositi rigidi in fibra di carbonio. Il pannello, che è un pezzo unico, è completamente isolato dalle intemperie ed è fissato con quattro bulloni a sgancio rapido e una coppia di chiusure ad alta resistenza viste le elevate forze aerodinamiche dell'hypercar a velocità estreme. Dentro il pannello è rivestito in Alcantara.

Gli interni della Venom F5 Revolution Roadster

Su misura per pochi

Il debutto della Venom F5 Revolution Roadster è previsto il 18 agosto a The Quail, l'evento più glamour della Monterey Car Week. E' il primo di cinque modelli "Bare Carbon" in edizione limitata. John Hennessey, fondatore e CEO dell'azienda, ha ribadito che questo nelle foto è un esemplare unico, "costruito su misura per un cliente speciale".

Hennessey Venom F5 Revolution Roadster, vista dall'alto

"La nostra hypercar è un'opera d'arte senza tempo che ispira sia visivamente che fisicamente", ha aggiunto. Con un prezzo a partire da 3 milioni di dollari e una tiratura limitata a soli 12 esemplari (la cui produzione è già esaurita) l'esclusività è un eufemismo.