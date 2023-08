Automobili Pininfarina ha presentato il nuovo concept chiamato Pura Vision, che viene definito dal brand come l'inizio di "nuova era pionieristica del lusso elettrico".

Descritto come un Luxury Utility Vehicle (e-LUV) elettrico, la Pura Vision ispirerà la prossima generazione di veicoli di lusso puramente elettrici del brand e sarà esposto alla Monterey Car Week del 17-20 agosto in compagnia della hyper GT Battista Edizione Nino Farina.

Massiccia e futuristica

La Pura Vision è tra le creazioni più grandi mai firmate da Pininfarina. Lungo 5,22 m, largo 2,15 m e alto 1,64 m, il concept richiama vagamente nello stile la Cisitalia 202 del 1947, il primo veicolo di sempre ad entrare nella collezione del Museo of Modern Arts di New York.

Pininfarina Pura Vision Concept

Il design del SUV colpisce per le linee estremamente sinuose e pulite caratterizzate dall'assenza dei montanti, dai fari "nascosti" nel frontale e dalla fiancata molto dinamica e muscolosa.

La tinta Bianco Sestriere Gloss è in contrasto con gli elementi in fibra di carbonio e il tetto flottante nero lucido, mentre i cerchi in lega da 23" contribuiscono a dare ulteriore imponenza al concept.

Pininfarina Pura Vision Concept vista dall'alto

Il prototipo presenta anche un innovativo tetto panoramico con una sezione centrale fissa illuminata da un anello di luci a LED. Questa sezione collega l'ampio parabrezza con il portellone posteriore e "sostiene" anche i grandi finestrini laterali in un unico pezzo.

Le porte anteriori sono incernierate verso l'alto, mentre quelle posteriori sono incernierate posteriormente e, in combinazione con l'apertura senza montanti, offrono un accesso illimitato all'ampio abitacolo con configurazione 2+2.

Un abitacolo lussuoso e ricco di tecnologia

La Pininfarina accoglie gli occupanti in un abitacolo spazioso e luminoso e con un design ispirato al mondo delle barche a vela di lusso. Infatti, i sedili anteriori "fluttuanti" sospesi richiamano lo stile dello scafo, mentre la console centrale che ricorda il boma di una vela.

L'ampia plancia ospita un touchscreen centrale che si solleva dalla console in determinate fasi della guida, una strumentazione digitale avanzata e un head-up display, tutti configurabili dal conducente. Inoltre, gli altoparlanti nei poggiatesta offrono zone sonore individuali per ciascun occupante.

La plancia della Pura Vision Concept

Il mix di materiali comprende pelle color carbone, pelle semi-anilina, tessuto, fibra di carbonio e alluminio anodizzato.

Purtroppo, Pininfarina non ha rivelato dettagli sulla motorizzazione. Non sappiamo, quindi, se la Pura Vision sia spinta da quattro motori elettrici da 1.900 CV complessivi come la Battista. La Casa si è limitata a dire che i modelli ispirati alla Pura Vision saranno concepiti, progettati e sviluppati in Italia e saranno dotati di tecnologie avanzate sperimentate presso il Digital Innovation Hub dell'azienda in Germania.