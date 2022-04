La Pinfinarina Battista vuole stupire con le sue linee, le sue prestazioni e la sua “voce”. L’hyper GT elettrica da 1.900 CV è arrivata alle ultime fasi dello sviluppo prima delle consegne ai 150 proprietari, i quali hanno già staccato un assegno di almeno 2 milioni di euro.

In un nuovo video, il marchio ha aperto le porte dello studio di registrazione dove sono stati concepiti i suoni della Battista.

La frequenza della sportività

Pininfarina definisce l’esperienza sonora della sua hypercar come “Suono Puro”. La ricerca della tonalità e dei suoni dell’auto ha coinvolto ingegneri, designer e tecnici specializzati che hanno lavorato per oltre 2.000 ore studiando una frequenza di 432 Hz. La Casa la definisce come “calda, stimolate ed emotiva, con lo stesso effetto calmante delle campane tibetane”.

Al regime minimo, invece, la Battista risuona a 54 Hz per trasmettere “benessere e serenità”. La tonalità, però, cambia sensibilmente tra le diverse modalità di guida Furiosa, Calma, Pura ed Energica. Il segreto della “voce” della Battista è un software creato su misura che utilizza dei sintetizzatori di nuova generazione e i 12 altoparlanti interni ed esterni sviluppati appositamente per l’auto.

Garry Lane, NVH % Sound Managing Engineer di Pininfarina, e Tom Huber, fondatore e ceo di Novo Sonic, hanno svelato alcuni retroscena del progetto. In particolare, Lane ha dichiarato:

“Suono Puro lascia parlare da soli i quattro motori elettrici e li esalta in un’esperienza sonora con un effetto positivo sul benessere del guidatore. Per questo, abbiamo lavorato ad un software ad hoc che risponde a varie situazioni, come i profili di velocità e coppia del propulsore fino all’intervento dello sterzo”.

Secondo Huber, la frequenza s’ispira alla musica classica:

“Ormai la frequenza di 440 Hz è utilizzata come tonalità di riferimento per accordare strumenti e orchestre. Tuttavia, prima di allora, la frequenza di 432 Hz è stata impiegata da grandi compositori come Giuseppe Verdi. È una colonna sonora colma di emozione e autenticità e che traduce in musica la filosofia di design della Battista”.

Un fulmine a 350 km/h

Grazie ad una colonna sonora personalizzata, l’esperienza di guida della Battista si prospetta ancora più coinvolgente. I quattro motori elettrici (uno per ogni ruota) sviluppano complessivamente 2.360 Nm di coppia per uno scatto 0-100 km/h inferiore ai 2 secondi, un tempo più basso di quello di una monoposto di Formula E o Formula 1.

Capace di toccare i 350 km/h di velocità massima e di percorrere 500 km con una ricarica, la Pininfarina utilizza una batteria e l’elettronica di Rimac. Chissà se sarà anche capace di superare la Nevera e di stabilire un nuovo record sul quarto di miglio.