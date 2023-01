Hennessey addomestica la sua Venom F5 per la pista. Un teaser ufficiale anticipa l’arrivo imminente di una nuova versione della velocissima hypercar statunitense che dovrebbe condividere tante soluzioni con la F5 “coupé” e Roadster.

Il suo debutto è previsto nelle prossime ore, con tanti appassionati che hanno già iniziato a fantasticare su come sarà questa Hennessey pensata per il Nurburgring.

L’americana più veloce di sempre?

In effetti, il tuner texano ha già dichiarato negli scorsi mesi l’intenzione di scendere in pista nell’Inferno Verde e fissare un tempo intorno ai 7 minuti.

Non si tratterebbe di un record assoluto (il primato è della Mercedes AMG-One con 6:30.705), ma se la Venom F5 confermasse le sue ambizioni sarebbe comunque un record tra tutte le auto americane. Attualmente, infatti, la statunitense più veloce è la Dodge Viper ACR, che nel 2017 ha girato in 7:01.300.

Hennessey Venom F5 Roadster

A giudicare dal teaser, la Hennessey avrebbe le carte in regola per un’impresa simile. La silhouette della vettura lascia intravedere una grande presa d’aria sul tetto e il vistoso alettone (probabilmente a incidenza variabile) per migliorare l’aerodinamica alle alte velocità.

Un V8 “educato” per stare tra i cordoli

A spingere la Venom F5 da competizione dovrebbe esserci sempre il 6.6 V8 da 1.817 CV e 1.617 Nm, forse con una taratura specifica capace di “barattare” parte della velocità massima (Hennessey ha dichiarato 483 km/h per le F5 “normali”) con una migliore trazione e con un assetto più preciso e adatto al circuito.

Il V8 "Fury" della Hennessey Venom F5

Dopo le 24 coupé e le 30 Roadster, è probabile che anche questa nuova versione venga prodotta in tiratura limitatissima, con un prezzo che potrebbe spingersi ben oltre i 3 milioni di euro.