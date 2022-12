In Giappone, mettersi in garage una Toyota GR Corolla è una vera impresa. Verrebbe quasi da dire che è come “vincere alla lotteria”. In effetti, al di là del prezzo di listino che si aggira intorno ai 37.000 euro, ciò che rende inaccessibile la nuova hot hatch nipponica da 304 CV è la capacità produttiva di Toyota.

Per stessa ammissione della Casa, la nuova ondata di coronavirus e il protrarsi della crisi dei chip stanno fortemente rallentando le operazioni sulla GR Corolla. Ecco perché è stata “rispolverata” una vecchia soluzione.

570 fortunati

Toyota ha deciso di vendere i primi 570 esemplari di GR Corolla attraverso il sistema della lotteria. Il concorso valido esclusivamente in Giappone è già partito con un form online da compilare e si chiuderà il 18 dicembre per la Morizo Edition a 2 posti (e assetto messo a punto nientemeno che dal presidente del marchio Akio Toyoda soprannominato appunto “Morizo”) e il 19 dicembre per la versione standard RZ.

La Toyota GR Corolla ha la trazione integrale e lo stesso 1.6 a 3 cilindri della GR Yaris

Nelle prime settimane di gennaio verranno sorteggiati i fortunati proprietari delle auto, i quali potranno recarsi in concessionaria per definire nei dettagli l’acquisto della loro Corolla. Da primavera 2023, invece, inizieranno le consegne delle 500 RZ e delle 70 Morizo Edition.

Successivamente, comunque, partirà la produzione in serie vera e propria, con gli ordini della Toyota che saranno aperti a tutti.

Si tratta di un ritorno

Come si accennava, la lotteria per acquistare l’auto non è comunque una novità assoluta in Giappone. Ad esempio, questo metodo è già stato utilizzato negli anni ’80 per diversi modelli Nissan, le cosiddette Pike Cars, ossia la Pao, la Figaro, la Be-1 e la S-Cargo. Nello specifico, una di queste, la Be-1, aveva una produzione limitata a soli 10.000 esemplari.

Nissan Be-1 (1987)

Per soddisfare l’elevatissima domanda, quindi, la Casa decise di affidarsi al sistema della lotteria, salvo introdurre nuove versioni dello stesso modello nel 1987, l’anno del debutto della Be-1.

Insomma, stessa soluzione per tempi (e ragioni) diversi.