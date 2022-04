In un'epoca dominata dall'elettrificazione, da auto razionali che badano al sodo, c'è ancora spazio per modelli creati unicamente per divertirsi? Pare di si e la Toyota GR Corolla ne è solo l'ultimo esempio. Una compatta che lascia da parte powertrain full hybrid per concentrarsi sulla potenza pura, senza pensare all'efficienza. O meglio, pensando a un altro tipo di efficienza: come mettere in riga le altre hot hatch del pianeta?

Già perché seppur ridotte ormai a una nicchia della nicchia, le compatte al peperoncino esistono ancora e portano il nome di Cupra Leon, Ford Focus ST, Hyundai i30 N, Honda Civic Type R, Renault Megane RS e Volkswagen Golf R, per poi sfociare nel premium con Audi S3, BMW M135i e Mercedes A35 AMG.

Un nutrito gruppo con cavallerie spesso sopra quota 300, look dedicati e prestazioni che non le fanno sfigurare in pista. Noi le abbiamo messe tutte una contro l'altra, per ora ancora a ruote ferme.

Abito sportivo

Prima di tutto bisogna appagare lo sguardo e la Toyota GR Corolla mette sul piatto tanta cattiveria in più rispetto alla versione normale, tra carreggiate allargate, paraurti anteriore condito da una maxi presa d'aria, aerodinamica rivista e cerchi in lega dedicati.

Toyota GR Corolla Circuit Edition Toyota GR Corolla

Fa qualcosa di più rispetto alle concorrenti che, specialmente se con passaporto europeo, non amano strafare quando si parla di look. Cosa che invece la compatta delle 3 Ellissi fa nella versione Circuit Edition, aggiungendo maxi spoiler posteriore, estrattore ancora più generoso e altri elementi dedicati.

Esagerata come solo la Honda Civic Type R sa essere, con quell'alettone che domina il posteriore e che tornerà anche sulla nuova generazione.

Honda Civic Type R Limited Edition Honda Civic Type R, la nuova generazione

Modello Lunghezza (metri) Larghezza (metri) Altezza (metri) Peso (kg) Toyota GR Corolla 4,4 1,85 1,48 1.475 Audi S3 4,35 1,82 1,44 1.575 BMW M135i 4,32 1,8 1,43 1.525 Ford Focus ST 4,39 1,83 1,44 1.437 Cupra Leon 4,4 1,8 1,44 1.505 Honda Civic 4,56 1,88 1,43 1.380 Hyundai i30 N 4,34 1,8 1,45 1.506 Mercedes A 35 AMG 4,42 1,8 1,44 1.480 Renault Megane RS 4,36 1,81 1,44 1.447 Volkswagen Golf R 4,29 1,79 1,46 1.551

Basta poco

A livello di motore la Toyota GR Corolla fa sua la filosofia del downsizing, riprendendo la stessa unità della sorella minore Yaris, aggiungendo la giusta dose di cavalli. Sotto il cofano batte quindi il cuore del 1.6 3 cilindri da 304 CV e 370 Nm di coppia, quando basta per inserirla nel gruppo dei "300".

Audi S3 BMW M135i

Il resto della concorrenza corre spinto da motori a 4 cilindri, naturalmente tutti rigorosamente turbo, con potenze che vanno dai 280 delle Ford Focus ST e Hyundai i30 N Performance per arrivare ai 320 della ormai pensionata Honda Civic Type R e della Volkswagen Golf R, le più potenti del mazzo.

Il fatto forse più curioso, visti i tempi, è che nessuna delle concorrenti utilizza alcun tipo di elettrificazione, nemmeno leggera. La prima a farlo potrebbe essere la nuova generazione di Honda Civic Type R in versione CTR, per la quale si dice la Casa stia pensando di aggiungere un motore elettrico all'asse posteriore.

Modello Cilindrata Cilindri Potenza Coppia Toyota GR Corolla 1,6 litri 3 304 CV 370 Nm Audi S3 2 litri 4 310 CV 400 Nm BMW M135i 2 litri 4 306 CV 450 Nm Cupra Leon 2 litri 4 300 CV 400 Nm Ford Focus ST 2,3 litri 4 280 CV 420 Nm Honda Civic Type R 2 litri 4 320 CV 400 Nm Hyundai i30 N 2 litri 4 280 CV 392 Nm Mercedes A 35 AMG 2 litri 4 306 CV 400 Nm Renault Megane RS 2 litri 4 300 CV 420 Nm Volkswagen Golf R 2 litri 4 320 CV 420 Nm

Due o quattro?

Per assicurare che nulla vada perso quando si schiaccia a fondo sull'acceleratore la Toyota GR Corolla sfrutta la trazione integrale, capace però di variare la ripartizione della coppia a seconda delle situazioni, passando dal 60:40 base a un 30:70 quando le curve chiamano a gran voce.

Cupra Leon Ford Focus ST

Schema riproposto da gran parte della concorrenza, anche se non mancano pure trazioni anteriori come la Ford Focus ST, la Honda Civic Type R e la Renault Megane RS.

Per quanto riguarda la trasmissione invece la GR Corolla va sul classico optando per un cambio manuale a 6 marce, per il massimo godimento del guidatore. Una mosca bianca, assieme alla Civic Type R, in un mondo dominato ormai quasi esclusivamente da automatici, utilizzati da Audi S3, BMW M135i, Mercedes A 35 AMG, Renault Megane RS e Volkswagen Golf R, mentre Focus ST e Hyundai i30 N e offrono la doppia scelta.

Modello Trazione Cambio manuale Cambio automatico Toyota GR Corolla Integrale 6 marce n.d. Audi S3 Integrale n.d. Automatico 7 rapporti BMW M135i Integrale n.d. Automatico 8 rapporti Cupra Leon Anteriore n.d. Automatico 7 rapporti Ford Focus ST Anteriore 6 marce n.d. Honda Civic Type R Anteriore 6 marce n.d. Hyundai i30 N Anteriore 6 marce Automatico 8 rapporti Mercedes A 35 AMG Integrale n.d. Automatico 7 rapporti Renault Megane RS Anteriore n.d. Automatico 7 rapporti Volkswagen Golf R Integrale n.d. Automatico 7 rapporti

Prestazioni

Ancora freddi numeri, che non dicono tutto del carattere dell'auto, ma sufficienti a capire quanto siano efficaci i cavalli dei rispettivi motori. La Toyota GR Corolla per ora non ha ancora dichiarato al mondo di cosa è capace, ma se la velocità massima dovrebbe essere la canonica autolimitata a 250 km/h, per quanto riguarda l'accelerazione 0-100 dovrebbe essere al di sotto dei 5,5" della sorella minore GR Yaris.

Hyundai i30 N Mercedes A 35 AMG

La migliore, dati ufficiali alla mano, è la Mercedes A 35 AMG con 4,7", seguita a ruota dalle altre tedesche Audi S3, BMW M135i e Volkswagen Golf R, tutte e 3 a 4,8". Guarda caso tutti modelli a trazione integrale, più efficaci nello scaricare a terra la coppia.

Modello Velocità massima Accelerazione 0-100 Toyota GR Corolla n.d. n.d. Audi S3 250 km/h 4,8" BMW M135i 250 km/h 4,8" Cupra Leon 250 km/h 5,7" Ford Focus ST 250 km/h 5,7" Honda Civic Type R 272 km/h 5,8" Hyundai i30 N 250 km/h 5,9" Mercedes A 35 AMG 250 km/h 4,7" Renault Megane RS 260 km/h 5,8" Volkswagen Golf R 250 km/h 4,7"

Renault Megane RS Volkswagen Golf R

Prezzi

Della Toyota GR Corolla non si conoscono ancora i prezzi né si sa se arriverà mai in Italia. Attualmente infatti la commercializzazione è prevista negli Stati Uniti (dove non è presente la GR Yaris) e in Giappone.

La concorrenza ha listini eterogenei che partono dai 39.150 della Cupra Leon per arrivare ai 55.200 della Volkswagen Golf R.