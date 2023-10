Di Rolls-Royce “spaziali” ne abbiamo viste veramente tante. Dalle edizioni speciali (o delle vere e proprie one-off) ispirate alla Luna fino a quelle dedicate allo spazio profondo, la scelta non manca di certo.

A queste si aggiunge la recentissima Ekleipsis Private Collection, una speciale Ghost Black Badge rivista da cima a fondo per evocare i colori e l’atmosfera di un’eclissi solare.

Come un quadro

Già la carrozzeria è particolarmente evocativa, con la tinta Lyrical Copper e gli accenti Mandarin Orange sulla parte inferiore dei paraurti che ricordano le luci e le ombre a cui si assiste nel corso di un’eclissi solare. A bordo, gli inserti Mandarin Orange si ritrovano sui sedili in tinta bi-colore, con oltre 200.000 puntini che sottolineano la cura maniacale degli artigiani inglesi.

Rolls-Royce Ghost Black Badge Ékleipsis Private Collection

Sulla plancia sono presenti 1.846 stelle disegnate a laser che ricreano le varie fasi dell’eclissi, mentre al centro si trova un orologio analogico con tanto di diamante da 0,5 carati. Proprio quest’ultima è una vera innovazione per la Casa, dato che nessuna Rolls-Royce era mai stata costruita con un diamante.

La plancia della Ékleipsis Private Collection

Anche per questo motivo, il marchio ha svolto una serie di test di qualità e resistenza mettendo alla prova lo speciale orologio a temperature comprese tra -30°C e 90°C.

Occhi al cielo

Uno dei dettagli più incredibili della Rolls-Royce è il padiglione interno chiamato Starlight Headliner. Una volta accesa la vettura, il soffitto s’illumina svelando le 940 “stelle” che rappresentano la corona del sole durante l’eclissi. Lo spettacolo dura sette minuti e 31 secondi, la massima durata osservata di un’eclissi.

Lo Starlight Headliner

Questa pazzesca Ghost Black Badge sarà prodotta in appena 25 esemplari, tutti forniti con uno speciale telo copriauto recante il logo della Private Collection. Come al solito, il brand non svela il prezzo di un modello simile, anche se è facile immaginare un sostanzioso extra rispetto ai quasi 400.000 euro per mettersi in garage un modello “base”.