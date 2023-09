Lo spazio, l’oceano o la moda. Spesso sono questi alcuni dei temi che ispirano le Rolls-Royce più esclusive al mondo e ne caratterizzano scelte dei colori e dei dettagli nell’abitacolo. Nella creazione più recente della Casa inglese, però, l’ispirazione arriva direttamente dall’Italia.

Questa si chiama Rolls-Royce Phantom Inspired by Cinque Terre ed è una one-off dedicata, appunto, all’iconico scenario ligure.

La dedica alla Liguria

La speciale Phantom si riconosce per la carrozzeria in tinta Ligurian Blue, con inserti Navy Blue and Jasmine, mentre dei disegni raffiguranti dei grappoli d’uva decorano le fiancate. A bordo, si trova un mix di pelle Grace White e Navy Blue, con dettagli Jasmine. Anche qui sono presenti dei grappoli d’uva, con dei disegni ricamati sulle porte posteriori.

Rolls-Royce Phantom Inspired by Cinque Terre

Questi compaiono anche sui tavolini estraibili, i quali sono realizzati in acciaio placcato in oro. Il rivestimento del padiglione è ancora più scenografico, con 14.338 punti luminosi che uniti compongono la forma della penisola italiana.

Nell’abitacolo si trovano tanti altri riferimenti ai paesini delle Cinque Terre. In particolare, se ne possono vedere alcuni sulla plancia e altri nel vano portaoggetti del passeggero, dov’è presente un’immagine in rilievo in argento dei paesi di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore.

Fedele al restyling

Per il resto, la Rolls-Royce non mostra cambiamenti radicali nella componentistica. Alla base di questa one-off c’è sempre la Phantom aggiornata nello stile e nella dotazione nel 2022. Nello specifico, l’ammiraglia britannica ha ricevuto una nuova forma dei fari, nuovi stili dei cerchi in lega e rivestimenti ancora più lussuosi per gli interni.

Rolls-Royce Phantom Inspired by Cinque Terre, un dettaglio dei tavolini posteriori Rolls-Royce Phantom Inspired by Cinque Terre, il padiglione

Il brand inglese ha rivisto anche alcuni dettagli, come lo spessore della corona del volante e l’effetto tridimensionale del simbolo della Spirit of Ecstasy. Nessun cambiamento, invece, per il 6,75 litri V12, che resta sempre da 571 CV o 601 CV nella variante Black Badge.