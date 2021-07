La Dodge Viper è una delle supercar più iconiche degli Stati Uniti. Il suo mito è iniziato negli anni ’90 ed è tramontato nel 2017, quando la Casa ha deciso di interromperne la produzione.

Il canto del cigno della Viper è stata l’ACR, la versione più estrema e preparata per la pista. Uno degli ultimi esemplari prodotti è in vendita all’asta su Bring A Trailer, ancora per tre giorni.

Per i track day e non solo

La Viper ACR è equipaggiata con pacchetto aerodinamico Extreme Aero e presenta la tinta Yorange con strisce nere longitudinali che si allungano dal cofano al paraurti posteriore. Il pacchetto è studiato per aumentare la deportanza alle alte velocità e per rendere l’auto più stabile in pista. Splitter, diffusore in carbonio e un mega-alettone regolabile sono i principali accessori abbinati all’Extreme Aero.

Nella fiancata, invece, si notano i terminali di scarico, i cerchi in lega da 19” e l’impianto frenante Brembo con dischi in carboceramica.

L’abitacolo è rivestito in pelle e alcantara e presenta una completa strumentazione tecnologica. Il sistema d’infotainment UConnect con schermo da 8,4” consente di gestire le varie modalità di guida e le 10 impostazioni differenti delle sospensioni e i 5 gradi d'intervento del controllo di stabilità. Presenti anche il quadro strumenti digitale, l’Head-Up Display e ben 18 altoparlanti Mopar.

Un V10 inarrestabile

A dare verve alla Dodge è un colossale 8.4 V10 abbinato ad un cambio manuale e al differenziale posteriore a slittamento limitato. Il propulsore assicura 649 CV e 814 Nm e prestazioni eccezionali. I dati ufficiali parlano di una velocità massima di 331 km/h e 3,4 secondi necessari per scattare da 0 a 100 km/h.

L’auto ha percorso appena 3.500 km in 4 anni ed è stata sottoposta recentemente ad un tagliando. Da nuova, questo esemplare di Viper è costato 140.790 dollari (circa 120 mila euro al cambio attuale), oltre all’aggiunta di 6.900 dollari (5.800 euro) per il pacchetto Extreme Aero.

Le offerte, però, hanno già superato i 200 mila dollari (170 mila euro) e mancano ancora alcuni giorni prima che la Viper trovi un nuovo proprietario. In ogni caso, è sicuro che il prezzo finale sarà ben più alto della Dodge in vendita da RM Sotheby's.