Una tipica giornata da giocatori di Grand Theft Auto: accendete la console, entrate nel gioco, prendete la copia spudorata di qualche supercar con carrozzeria verde lime fluo, e partite distruggendo tutto mentre scappate dalle famose "5 stelline di sospetto".

Qualcuno però negli Stati Uniti è andato oltre, mettendo in scena nella realtà quella che sembra a tutti gli effetti una trasposizione del videogioco. Guardare il video per credere: quest'uomo ha preso una Mercedes verde brillante e scappando dalla polizia di New York ha distrutto tutto quello che ha trovato sulla sua strada. A quanto pare il monito "don't try this at home" non è stato preso molto sul serio.

Tutta sul marciapiede

Il pomeriggio di ordinaria follia è quello di mercoledì scorso a Fordham Heights, nel Bronx (New York, Usa). La polizia locale sostiene che gli agenti avevano tentato di fermare l'autista della Mercedes pizzicato a fumare marijuana e dotato di finestrini troppo oscurati. La situazione è precipitata in un attimo.

Stando a quanto detto da ABC News:

"Gli agenti del 46° distretto hanno tentato di fermare il conducente per l'uso di marijuana alla guida e per i finestrini troppo scuri, ma quando hanno provato a farlo accostare il soggetto ha cercato di fuggire". E obiettivamente, cercare di scappare inosservati dalla polizia con una Mercedes verde fluo non è certo una grande idea".

Nel video è abbastanza chiaro il caos che si è scatenato. Inizialmente sembra solo un tipico ingorgo da metropoli alla New York City maniera, ma pochi secondi dopo i poliziotti a bordo di volanti in borghese tentano di far fermare l'autista della Mercedes, con le pistole estratte e pronte all'uso. Ma non è bastato.

Il fuggitivo forza le auto della polizia cercando di raggiungere il marciapiede per superare il blocco, come se la Mercedes fosse una specie di carro armato cingolato all-terrain.

Secondo le autorità del posto:

"Il sospetto ha cercato poi di allontanarsi dalla zona dell'ingorgo, colpendo almeno altri 7 veicoli. Dopodiché ha accelerato lungo il marciapiede ed è tornato poi sulla strada, lontano dalle autorità bloccate nel traffico."

Fortunatamente nessuno è rimasto ucciso, ma 14 persone hanno riportato ferite lievi.

Chiunque fosse l'autista, è riuscito a farla franca (per il momento). Non certo con quella Mercedes color giubbotto ad alta visibilità però: l'auto è stata trovata abbandonata a poco più di 1,5 km di distanza. Le ricerche sono ancora in corso, ma con tutte le immagini raccolte dovrebbe essere solo questione di tempo.