Dopo aver visto la genesi del progetto e la trasformazione, in officina, da SUV a mezzo cingolato, ora è il momento di liberare la Cupra Ateca Cingolata nel suo habitat naturale: la neve. I suoni ovattati dalle montagne imbiancate, il bianco che riflette la luce di una splendida giornata invernale e il paesaggio mozzafiato con le cime dei monti che si stagliano nel cielo.

Non c’era posto migliore per vedere in azione il "gatto delle nevi" di Cupra Italia e così ci troviamo sulle piste del piccolo paesino di Santa Caterina Valfurva, nel bel mezzo del parco nazionale dello Stelvio.

Il collaudo e poi via, gasss!

In questo episodio conclusivo ci troviamo a bordo della Cupra Ateca cingolata con Salvatore Tavano alla guida che ci racconta quali sono state le ultime prove e gli accorgimenti adottati nei 3 giorni di collaudo sul campo.

Se la meccanica, infatti, era stata immaginata già a puntino in fase di progettazione, i tecnici della divisione motorsport di Cupra Italia hanno dovuto concentrare la loro attenzione sui parametri dell’elettronica per permettere il giusto funzionamento di tutti gli elementi e per ottimizzare la motricità.

Ma non vogliamo spoilerarvi altro: vi lasciamo a questo video ricco di emozioni, traversi e riprese con il drone da lasciare a bocca aperta!