Mettere i cingoli a un'auto rientra fra quelle fantasie non classificabili perché sconfinano nei sogni d'infanzia di molti appassionati che sono cresciuti a pane e macchinine, ma anche ruspe, camion e carri armati giocattolo...

E' un incrocio di generi che affascina un po' tutti, tant'è che di esperimenti a tema se ne sono visti numerosi negli ultimi anni. Se anche voi vi siete chiesti almeno volta come si fa, quanto costa, cosa significa e che sensazioni si provano a guidare un'auto cingolata, non dovete far altro che cliccare play sul primo video di questa nuova webserie di Motor1.com.

Sulla neve con 300 CV!

Una precisazione importante: il progetto che abbiamo seguito è tutt'altro che "amatoriale". E' scesa in campo una Casa automobilistica come CUPRA Italia, che ha coinvolto i suoi specialisti in motorsport per cingolare a regola d'arte la Ateca in una delle sue configurazioni più estreme da 300 CV (l'esemplare donatore è il MY2018) i cui cerchi da 19” sono stati sostituiti da cingoli americani firmati dalla Mattracks.

Un appuntamento settimanale

Non vogliamo anticipare di più e vi lasciamo al primo episodio dei tre in cui il nostro Lorenzo Curatti vi darà un'infarinatura generale sull'argomento cingoli per auto.

Il prossimo appuntamento è in officina ed è previsto per giovedì 4 marzo, sempre alle 17:00 e rigorosamente su Motor1, sito e canale YouTube. Buona visione!