Come si trasforma un'auto stradale in un mezzo cingolato? Sfilare gli pneumatici e montare dei cingoli sembra un'impresa facile, a dirsi così. E, invece, non lo è per niente. Anzi.

Il progetto che vi abbiamo raccontato nel primo episodio ha richiesto settimane e settimane di studio e di progettazione e in questo secondo video della nostra web serie dedicata alla Cupra Ateca Cingolata vi portiamo finalmente nel cuore del processo di trasformazione per scoprire come si montano i cingoli su un'auto stradale.

Quando è la macchina a doversi adattare

Prendi dei cingoli di dimensioni standard e montali su una vettura stradale. Difficile ma non impossibile. Lo dimostra il lavoro fatto dai tecnici e dagli ingegneri di Cupra Italia all'interno della divisione Motorsport della Scuderia del Girasole guidati da Salvatore Tavano, il campione italiano TCR e responsabile del progetto, che spiega i principali interventi tanto estetici quanto funzionali che sono stati necessari per effettuare la trasformazione.

Dal differente taglio dei passaruota alla rimozione dei radiatori laterali per fare spazio ai nuovi elementi incaricati di trasmettere sul fondo innevato i 300 CV e i 400 Nm di coppia massima, fino all’introduzione di elementi progettati ex novo che hanno permesso l’installazione dei cingoli e che vi facciamo scoprire all’interno del video con il nostro Lorenzo.

Oramai la Cupra Ateca cingolata è pronta. Siete pronti a vederla in azione? Non resta che segnarsi l'appuntamento: giovedì 11 marzo alle ore 17 su Motor1.com e sul canale YouTube.