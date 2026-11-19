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Rapporto TÜV 2027: le migliori e peggiori auto in termini di affidabilità

Mazda può vantarsi. Tesla è molto indietro

Foto di: TÜV Rheinland

Di: Roland Hildebrandt

Tradotto da: Fabio Gemelli

19 nov alle 09:00

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In Germania, un'auto su cinque non supera la revisione periodica a causa di difetti significativi o pericolosi. Questo è quanto emerge dal nuovo rapporto TÜV 2027. La valutazione si basa su circa 9,7 milioni di revisioni periodiche di auto effettuate dalle organizzazioni TÜV nel periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

Il rapporto TÜV include circa 200 modelli di veicoli suddivisi in sei classi di età e verrà pubblicato il 19 novembre 2026. Il tasso di difetti si attesta al 20,9%, leggermente inferiore rispetto all'anno precedente (21,5%). Due veicoli su tre (66,7%) superano la revisione senza difetti. Un ulteriore 12,4% presenta difetti minori. In 0,05% dei casi, gli esperti riscontrano difetti così gravi da considerare il veicolo non sicuro per la circolazione.

Mazda CX-60 si distingue tra i veicoli giovani

Il vincitore assoluto del rapporto TÜV 2027 è la Mazda CX-60. Tra i veicoli di due-tre anni, il suo tasso di difetti significativi è solo del 2,3%. Seguono la Mercedes GLA con il 2,9% e la Mazda MX-30 e-Skyactiv elettrica con il 3,0%.

Fotogallery: Mazda CX-60 (2026), la prova su strada

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Fonte: Mazda

I risultati evidenziano quanto possa variare l'affidabilità tecnica già tra i veicoli giovani: mentre i tre veicoli menzionati hanno tassi di difetti bassi, il fanalino di coda, la Tesla Model Y, presenta un tasso del 18,5%.

Con l'aumento dell'età del veicolo, il rischio di difetti aumenta notevolmente. Nei veicoli di dodici-tredici anni, la gamma varia dal 17,2% per la Mercedes GLE/ML al 35,5% per la Nissan Qashqai. Anche nelle altre classi di età, i dati mostrano differenze significative tra i vari modelli. Per gli acquirenti di auto usate, è quindi importante considerare non solo l'età e il chilometraggio, ma anche il bilancio dei difetti specifico del modello.

Tesla Model Y

Foto di: Tesla

Auto elettriche: dalla vetta alla coda della classifica

Anche tra i veicoli elettrici ci sono grandi differenze tra i vari modelli: tra quelli di due-tre anni, la Mazda MX-30 e-Skyactiv con il 3,0%, l'Audi Q8 e-tron con il 3,2% e la Mini Cooper SE con il 3,3% sono tra i migliori veicoli della classifica. Tra i quattro-cinque anni, l'Audi Q8 e-tron con un tasso di difetti del 3,3% è il migliore della classe.

Le ultime posizioni nella classifica dei veicoli elettrici di due-tre anni sono occupate dalla Tesla Model 3 con il 12,5%, la MG4 con il 16,0% e la Tesla Model Y con il 18,5%. Con la MG4, per la prima volta un modello di veicolo cinese è presente nel rapporto TÜV.

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