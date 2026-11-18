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Toyota conferma il pick-up Corolla Deck su base Corolla Cross

La nuova linea di montaggio nell'entroterra di San Paolo sarà responsabile per l'inedito pick-up, che ha già piani di esportazione

Foto di: Motor1 Brasil

Di: Thiago Moreno

Tradotto da: Fabio Gemelli

18 nov alle 17:30

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La Toyota ha confermato il nome del pick-up derivato dal Corolla Cross: Corolla Deck. L'informazione è stata fornita durante l'inaugurazione della seconda fabbrica del marchio a Sorocaba (Brasile), chiamata Sorocaba 2, che sarà responsabile della produzione del modello. Il pick-up sarà esportato in tutta l'America Latina e nei Caraibi — la stessa regione che l'azienda già serve dal Brasile — ed è il primo frutto concreto della nuova unità.

L'annuncio pone fine a mesi di speculazioni e avvistamenti sul progetto che inserirà la Toyota nel segmento che già include Fiat Toro e Renault Niagara, ma che vedrà anche nomi come BYD Mako e Volkswagen Tukan.

Base Corolla Cross

Anche se la Toyota non ha confermato tutte le informazioni sulla Corolla Deck, ha esibito un'unità durante la presentazione che già mostrava una versione XRX, come nel SUV, in configurazione HEV, indicando l'uso del sistema ibrido completo di Corolla e Corolla Cross che combina il motore 1.8 aspirato alimentato a biocarburante con un motore elettrico alimentato da una batteria da 1,3 kWh. Nel berlina e nel SUV, il gruppo propulsore eroga 122 CV di potenza combinata, ha un cambio automatico e-CVT e trazione solo anteriore.

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Fonte: Motor1 Brazil

Visivamente, la base del Corolla Cross è evidente, con la Corolla Deck che si differenzia per la griglia anteriore con una grande barra orizzontale sopra la griglia, come visto nel Toyota Frontlander, il Corolla Cross cinese. Dalle immagini, è anche possibile vedere che l'unità esposta disponeva di sospensione posteriore indipendente, come il berlina, un miglioramento rispetto alla barra di torsione impiegata nel SUV.

Foto di: Toyota

La fabbrica che nasce per esportare

La Sorocaba 2 occupa 160 mila m² di area costruita su un terreno di 400 mila m², all'interno del complesso di Sorocaba. L'unità ha una capacità iniziale di 100 mila veicoli all'anno, con un potenziale di espansione fino a 200 mila veicoli all'anno in futuro, secondo i numeri presentati all'evento. Come la pianta originale, essa possiede il processo produttivo completo — stampaggio, carrozzeria, verniciatura e assemblaggio — ed è già preparata per accogliere modelli ibridi flessibili.

La produzione comprenderà tutte le auto nazionali della Toyota: Corolla berlina, Corolla Cross, Yaris Cross e, in futuro, la Corolla Deck. Con il cambiamento, tutto il parco produttivo della Toyota in Brasile sarà a Sorocaba, che concentra anche le operazioni di sviluppo della compagnia per l'America Latina.

Foto di: Motor1 Brasil

La nuova unità opererà con energie rinnovabili, incluso il biometano. L'azienda non ha dettagliato l'intera matrice né i volumi, ma l'uso del biometano è il primo annuncio del genere tra le case automobilistiche installate nel paese e si aggiunge all'impegno di riduzione delle emissioni della pianta, che fa parte del ciclo di investimenti da 11,5 miliardi di R$ annunciato dalla Toyota per il Brasile fino al 2030, mantenuto nonostante il disastro naturale che ha distrutto la fabbrica di motori di Porto Feliz (SP).

L'espansione del complesso risulterà in 2.000 posti di lavoro entro il 2030. Nel 2024, quando è stata posata la prima pietra dell'opera, la Toyota prevedeva 500 posti di lavoro diretti a partire dal 2026 e circa 10 mila indiretti nella catena produttiva.

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