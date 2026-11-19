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Mercedes ammette di aver esagerato con gli schermi, ma i comandi digitali "sembrano ancora giusti"

Mercedes sta reintegrando i pulsanti fisici in diversi modelli, ma gli schermi non scompariranno del tutto

Di: Jeff Perez

Tradotto da: Fabio Gemelli

19 nov alle 11:00

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I clienti lo dicono chiaramente: vogliono pulsanti fisici reali nelle loro auto, non più touchscreen. E alcuni produttori automobilistici stanno finalmente prendendo nota. Mercedes è stata tra le prime ad abbracciare interni ricchi di schermi, ma anche i dirigenti a Stoccarda riconoscono che l'azienda potrebbe aver esagerato.

Durante una recente sessione di domande e risposte su Reddit, il CEO di Mercedes Ola Källenius ha ammesso che sostituire i controlli fisici con touchscreen non è necessariamente il modo migliore per progettare un interno automobilistico moderno. Dopo anni di tendenza verso cabine sempre più digitali, l'azienda sta ora riportando indietro pulsanti e interruttori nei punti in cui hanno più senso.

Mercedes ammette che i controlli digitali sono andati oltre

Secondo Källenius, il passaggio verso interfacce touchscreen è stato in gran parte guidato dal più ampio movimento dell'industria verso la tecnologia digitale. Gli schermi hanno dato ai produttori automobilistici più flessibilità, rendendo più facile aggiungere funzionalità, introdurre nuove funzioni e aggiornare l'esperienza all'interno dell'auto nel tempo. Ha detto:

'Siamo sostanzialmente andati avanti con i tempi. È diventata una tendenza sempre più comune per le auto diventare più digitali, il che ha giocato un ruolo nell'aggiunta di più funzioni ai nostri modelli.'

Ma il CEO riconosce anche che i controlli fisici hanno vantaggi che gli schermi non possono sempre replicare. Comprende perché i conducenti trovano più facili da usare i pulsanti e gli interruttori tradizionali, e ammette persino di preferirne alcuni lui stesso:

'Anch'io amo un buon rocker e roller sul volante.'

Ancora più importante, Mercedes ha imparato che sostituire i controlli fisici con funzioni touchscreen non migliora automaticamente l'interno. Ecco perché l'azienda sta iniziando a invertire alcune di quelle decisioni.

Mercedes-Benz MBUX Hyperscreen

Mercedes reintroduce i pulsanti nei nuovi modelli

Källenius ha indicato diversi modelli recentemente introdotti o aggiornati che pongono maggiore enfasi sui controlli fisici, inclusi la GLS, GLE, Classe S, GLC EV e GLB EV. L'azienda sta anche riportando i controlli fisici in altri modelli imminenti, sebbene non abbia specificato quali.

Tuttavia, Mercedes non è pronta ad abbandonare del tutto le interfacce digitali. Källenius ha detto che semplicemente tornare al modo in cui le cose erano non è la risposta, neanche. Invece, il produttore automobilistico vuole trovare un migliore equilibrio tra i controlli tradizionali e i nuovi modi di interagire con un veicolo. Ha detto:

'Semplicemente riportare indietro l'orologio non è l'approccio giusto. Credo che possiamo tutti concordare sul fatto che nuovi modi di interagire con l'auto devono continuare a essere creati... muoversi verso controlli digitali sembrava giusto e per la maggior parte, continua a sembrare la cosa giusta da fare in termini di sviluppo di auto moderne.'

I conducenti non vogliono più schermi

Mercedes non è l'unico produttore automobilistico ad affrontare critiche per interni sempre più ricchi di schermi. I conducenti hanno respinto la perdita di pulsanti dedicati per i controlli del clima, le regolazioni audio e altre funzioni utilizzate frequentemente.

I cruscotti digitali e i display più grandi non andranno da nessuna parte, ma il cambiamento di direzione di Mercedes suggerisce che i produttori automobilistici stanno iniziando a riconoscere che non ogni funzione deve essere presente su un touchscreen.

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Fonte: Reddit

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