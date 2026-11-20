Home
Omoda
News
Omoda 2027, tutte le novità in arrivo
Debutta la Omoda 4, crossover compatto ibrido, assieme al restyling della Omoda 5. In arrivo anche la Omoda X
Foto di: Motor1 Italia
Massimo Grassi
Di: Massimo Grassi
20 nov alle 13:00
Aggiungi Motor1.com alle fonti preferite su Google
- (https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fit.motor1.com%2Fnews%2F816043%2Fomoda-2027-novita-modelli%2F&text=Omoda%202027%2C%20tutte%20le%20novit%C3%A0%20in%20arrivo&via=motor1italia)
- Copia
Condividi
Il 2027 di Omoda continuerà come negli scorsi anni, tra novità assolute, restyling e nuove motorizzazioni, a rimpolpare un listino formato unicamente da SUV. Così il prossimo anno alle varie Omoda 5, 7 e 9 si affiancherà la tanto attesa Omoda 4, crossover compatto che nello stile strizza più di un occhio alla Lamborghini Urus.
A lei la palma di novità più importante di Omoda per il 2027, che vedrà anche il debutto del restyling della Omoda 5 e l'arrivo della Omoda X.
- Omoda 4
- Omoda 5 Next
- Omoda X
Omoda 4
Presentata a metà 2025 come Omoda 3 e poi ribattezzata Omoda 4 qualche mese dopo, nel 2027 farà finalmente il suo debutto sul mercato, portando al debutto il cosiddetto mecha design, con linee che vogliono richiamare il mondo dei robottoni giapponesi. Assieme a tante citazioni del mondo Lamborghini. Basta guardare le linee nette, il disegno dei gruppi ottici e gli esagoni per trovare citazioni della Casa di Sant'Agata.
La Omoda 4 vista dal vivo al Salone di Parigi 2026
Lunga 4,42 metri la Omoda 4 all'interno ospita un quadro strumenti da 8,9" e un display centrale da 13,2". A livello di motorizzazioni è previsto il powertrain Super Hybrid System di quinta generazione, con una potenza complessiva di 224 CV e 295 Nm di coppia, nati dalla combinazione di un 1.5 turbo benzina da 143 CV e un elettrico da 150 kW, alimentato da una batteria da 1,83 kWh.
Modello Omoda 4 Carrozzeria Crossover compatto Motori Full hybrid Arrivo Inizio 2027 Prezzo n.d.
Omoda 5 Next
Quel "Next" alla fine cambia tutto per la Omoda 5, che nel 2027 arriverà nelle concessionarie in versione completamente rinnovata. Lo chiamano restyling ma è qualcosa di più: le forme cambiano in maniera evidente, con frontale caratterizzato da un muso spiovente accompagnato da gruppi ottici ridisegnati, a riprendere quanto visto sulla Omoda 4. Le novità si estendono anche al posteriore, con coda che adotta lo stile definito "mecha", ispirato al mondo dei robot.
Omoda 5 Next
Foto di: Omoda
Anche dentro i cambiamenti della Omoda 5 Next sono notevoli: plancia completamente ridisegnata che presenta un grosso monitor centrale da 15,6" con risoluzione 2k che, sottolinea Omoda, è il più grande del segmento. Il motore è lo stesso della generazione attuale, un super ibrido da 224 CV, lo stesso della Omoda 4.
Modello Omoda 5 Carrozzeria SUV Compatto Motori Full hybrid Arrivo Inizio 2027 Prezzo n.d.
Omoda X
Forme e proporzioni sono quelle di un fuoristrada, ma la Omoda X non poggia su un telaio a longheroni, anche se l'aspirazione è quella di andare là dove gli altri SUV si devono fermare. Lunga 4,7 metri ha linee spigolose e nette, a interpretare in maniera tutta sua il mecha design. Un qualcosa che, parola di Omoda, vuole unire linee tese di una sportiva e la solidità visiva di un fuoristrada. Dentro ci sono strumentazione da 10,25" e schermo centrale da 13,2 pollici per infotainment e comandi principali.
Omoda X
Foto di: Omoda
Basata su una nuova piattaforma la Omoda X sarà disponibile con powertrain plug-in ed elettrici, dei quali però ancora non si conoscono i dettagli.
Modello Omoda X Carrozzeria SUV medio Motori Plug-in, elettrici Arrivo Metà 2027 Prezzo n.d.
Leggi anche
Omoda 7 ibrida plug-in (2026), la prova dei consumi reali
Omoda e Jaecoo cambiano nome e diventano Chery Italia
Vogliamo la tua opinione!
Cosa vorresti vedere su Motor1.com?
Partecipa al nostro sondaggio di 3 minuti.
- Il team di Motor1.com
Condividi questa notizia
- (https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fit.motor1.com%2Fnews%2F816043%2Fomoda-2027-novita-modelli%2F&text=Omoda%202027%2C%20tutte%20le%20novit%C3%A0%20in%20arrivo&via=motor1italia)
- Copia
DI TENDENZA
Omoda 2027, tutte le novità in arrivo
Cattivissima biposto 3 porte da 362 CV: Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport
Il SUV anti-cinese è questo: la prova della Kia Seltos ibrida
Le 10 auto a benzina più veloci del mondo, da 0 a 100 km/h
Ultime notizie
- Omoda 2027, tutte le novità in arrivo 20 nov - Anticipazioni
- Cattivissima biposto 3 porte da 362 CV: Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport 20 nov - Prototipi & Concept
- La Ferrari di Jeremy Clarkson venduta a una cifra da record 20 nov - Curiosità
- Il SUV anti-cinese è questo: la prova della Kia Seltos ibrida 20 nov - Prove su strada
- Le auto di GTA 6 sono vere, una è in vendita 20 nov - Curiosità
- Le 10 auto a benzina più veloci del mondo, da 0 a 100 km/h 20 nov - Curiosità
- Sembra una Ferrari Purosangue, costa meno di 39.000 euro ed è ibrida 19 nov - Prove su strada
Consigliati per te
Chery Italy apre una sede a Roma e supera le 37.000 immatricolazioni
Cattivissima biposto 3 porte da 362 CV: Volkswagen ID. Polo GTI Clubsport
Omoda 7 ibrida plug-in (2026), la prova dei consumi reali
La Ferrari di Jeremy Clarkson venduta a una cifra da record
Questo SUV full hybrid ha una batteria da record che promette molto bene
Il SUV anti-cinese è questo: la prova della Kia Seltos ibrida
La Omoda X sembra un fuoristrada vero, ma è ancora un crossover