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Omoda 2027, tutte le novità in arrivo

Debutta la Omoda 4, crossover compatto ibrido, assieme al restyling della Omoda 5. In arrivo anche la Omoda X

Foto di: Motor1 Italia

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

20 nov alle 13:00

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Il 2027 di Omoda continuerà come negli scorsi anni, tra novità assolute, restyling e nuove motorizzazioni, a rimpolpare un listino formato unicamente da SUV. Così il prossimo anno alle varie Omoda 5, 7 e 9 si affiancherà la tanto attesa Omoda 4, crossover compatto che nello stile strizza più di un occhio alla Lamborghini Urus.

A lei la palma di novità più importante di Omoda per il 2027, che vedrà anche il debutto del restyling della Omoda 5 e l'arrivo della Omoda X.

Omoda 4

Omoda 5 Next

Omoda X

Omoda 4

Presentata a metà 2025 come Omoda 3 e poi ribattezzata Omoda 4 qualche mese dopo, nel 2027 farà finalmente il suo debutto sul mercato, portando al debutto il cosiddetto mecha design, con linee che vogliono richiamare il mondo dei robottoni giapponesi. Assieme a tante citazioni del mondo Lamborghini. Basta guardare le linee nette, il disegno dei gruppi ottici e gli esagoni per trovare citazioni della Casa di Sant'Agata.

La Omoda 4 vista dal vivo al Salone di Parigi 2026

Lunga 4,42 metri la Omoda 4 all'interno ospita un quadro strumenti da 8,9" e un display centrale da 13,2". A livello di motorizzazioni è previsto il powertrain Super Hybrid System di quinta generazione, con una potenza complessiva di 224 CV e 295 Nm di coppia, nati dalla combinazione di un 1.5 turbo benzina da 143 CV e un elettrico da 150 kW, alimentato da una batteria da 1,83 kWh.

Modello Omoda 4 Carrozzeria Crossover compatto Motori Full hybrid Arrivo Inizio 2027 Prezzo n.d.

Omoda 5 Next

Quel "Next" alla fine cambia tutto per la Omoda 5, che nel 2027 arriverà nelle concessionarie in versione completamente rinnovata. Lo chiamano restyling ma è qualcosa di più: le forme cambiano in maniera evidente, con frontale caratterizzato da un muso spiovente accompagnato da gruppi ottici ridisegnati, a riprendere quanto visto sulla Omoda 4. Le novità si estendono anche al posteriore, con coda che adotta lo stile definito "mecha", ispirato al mondo dei robot.

Omoda 5 Next

Foto di: Omoda

Anche dentro i cambiamenti della Omoda 5 Next sono notevoli: plancia completamente ridisegnata che presenta un grosso monitor centrale da 15,6" con risoluzione 2k che, sottolinea Omoda, è il più grande del segmento. Il motore è lo stesso della generazione attuale, un super ibrido da 224 CV, lo stesso della Omoda 4.

Modello Omoda 5 Carrozzeria SUV Compatto Motori Full hybrid Arrivo Inizio 2027 Prezzo n.d.

Omoda X

Forme e proporzioni sono quelle di un fuoristrada, ma la Omoda X non poggia su un telaio a longheroni, anche se l'aspirazione è quella di andare là dove gli altri SUV si devono fermare. Lunga 4,7 metri ha linee spigolose e nette, a interpretare in maniera tutta sua il mecha design. Un qualcosa che, parola di Omoda, vuole unire linee tese di una sportiva e la solidità visiva di un fuoristrada. Dentro ci sono strumentazione da 10,25" e schermo centrale da 13,2 pollici per infotainment e comandi principali.

Omoda X

Foto di: Omoda

Basata su una nuova piattaforma la Omoda X sarà disponibile con powertrain plug-in ed elettrici, dei quali però ancora non si conoscono i dettagli.

Modello Omoda X Carrozzeria SUV medio Motori Plug-in, elettrici Arrivo Metà 2027 Prezzo n.d.

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